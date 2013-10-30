حملة المحليات للشباب تجتمع بوكيل الشباب والرياضة لمناقشة مشاكل الأسرة السوهاجية

عقد شباب حملة المحليات للشباب اجتماعا بقاعة مدرية الشباب والرياضة حضره أحمد الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، وقد تمت مناقشة مشاكل الأسرة السوهاجية والطالب الجامعى، وما يعانيه من مشكلات يومية، فقد اقترحت الحملة تنفيذ مبادرات على أرض الواقع خلال الأسبوع الحالى، بالنزول إلى الشارع وتوعية الشباب السوهاجى، للمشاركة والتصدى الاستغلال ضد سائقى التاكسى والميكروباص.

وكذلك وجود حلول حول التزام السائق بالتعريفة الرسمية لمحافظة سوهاج وسوف تتناول الحملة موضوعات هامة تخص الشباب الفترة القادمة للحد من استغلال أصحاب النفوس الضعيفة لشباب سوهاج فى أعمال تخريبية الهدف منها تعطيل حركة الإنتاج والتنمية بالمحافظة.

صرح بذلك شمس زيدان منسق حملة المحليات للشباب وعلى جانب آخر أوضح أشرف الشندويلى المنسق الإلكترونى للحملة بأن الحملة لاقت إقبالا كبيرا من الشباب والفتيات الذين يريدون العمل فى الحملة الشبابية كمتطوعين وأن الحملة الآن تستهدف كافة مراكز وقرى المحافظة، وأنها تدعم الشباب الجاد من أجل العمل على تحقيق الأهداف السامية التى ترقى بالمحافظة وتضعها على خريطة التنمية.



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