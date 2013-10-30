الإنجاب فى سن مبكرة أحد أسباب وفاة الأطفال الرضع فى جنوب شرق آسيا

توصل باحثون بكلية طب سان دييجو التابعة لجامعة كاليفورنيا إلى أن الإنجاب فى سن مبكرة وبصورة متعاقبة سريعة يعد من العوامل الرئيسية فى ارتفاع معدلات وفاة الأطفال الرضع فى بنجلاديش والهند ونيبال وباكستان، حيث يتوفى واحد من كل 14 طفلا رضيعا للأمهات الصغيرات خلال السنة الأولى من ولادتهم.

وذكر موقع "ساينس ديلى" المعنى بشئون العلم أن البروفيسور أنيتا راج أستاذة الطب ومديرة مركز المساواة بين الجنسين والصحة وزملاءها بجامعة كاليفورنيا أوضحوا أن الحمل فى سن صغيرة (أقل من 18 عاما) وقصر الفترات بين حالات الحمل (أقل من 24 شهرا) يتسببان فى وفاة ربع الأطفال الرضع تقريبا بين الأمهات الصغيرات فى الهند وباكستان، حيث بلغ عدد وفيات الأطفال الرضع نتيجة لهذا السبب قرابة 200 ألف فى عام 2012 فى هاتين الدولتين.

وفى بنجلاديش كان للفترة الزمنية الفاصلة بين حالات الحمل فقط علاقة بوفيات الأطفال الرضع، فى حين كان صغر سن الأمهات فقط هو السبب فى وفاتهم فى نيبال.

وقالت راج إن نتائج البحث تؤكد المخاوف حيال العواقب الاجتماعية لزواج الأطفال والإنجاب فى سن صغيرة.

وفى دراسة نشرت العام الماضى ذكرت راج وزملاؤها أن أكثر من عشرة ملايين فتاة دون التاسعة عشر من العمر تتزوجن سنويا فى أنحاء العالم وعادة يحدث ذلك بموجب التقاليد المحلية والأعراف الاجتماعية، ونصف هذه الزيجات تقريبا التى تتم تحت ضغط تحدث فى جنوب آسيا.