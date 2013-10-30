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محافظ ينبع يزور كتيبة مكافحة الشغب 71

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محافظ ينبع يزور كتيبة مكافحة الشغب 71 محافظ ينبع يزور كتيبة مكافحة الشغب 71

 أحمد الأنصاري، عيسى عشي (ينبع)

زار محافظ ينبع المهندس مساعد السليم أمس، لواء الملك فيصل للأمن الخاص كتيبة مكافحة الشغب 71 (الحرس الوطني)، حيث كان في استقباله قائد لواء الملك فيصل للأمن الخاص اللواء فيحان بن ناصر العتيبي، وقائد الكتيبة 71 العميد مرزوق حجاب المخلفي، وجميع منسوبي الكتيبة من ضباط وأفراد. ورحب قائد كتيبة مكافحة الشغب 71 مرزوق المخلفي في كلمته أمام الحفل بمحافظ ينبع المهندس مساعد السليم وبالحضور في معقل رجال الحرس الوطني الذين عاهدوا الله للدفاع عن هذا الوطن ضد كل من تسول له نفسه المساس بأمن ومكتسبات هذا الوطن، فيما قدم محاضرة تعريفية عن الحرس الوطني منذ بدايته وحتى تاريخه، بعدها تطرق لمهام الحرس الوطني. بعد ذلك ألقى اللواء فيحان العتيبي قائد لواء الملك فيصل كلمة شكر فيها محافظ ينبع على زيارته لقطاع لواء الملك فيصل للأمن الخاص كتيبة مكافحة الشغب 71. بعدها قدم قائد كتيبة مكافحة الشغب درعا تذكارية لمحافظ ينبع. هذا وقد أشاد محافظ ينبع بجميع منسوبي كتيبة مكافحة الشغب 71 على حسن استقبالهم، وبجهود رجال كتيبة مكافحة الشغب وما يقدموه للذود عن حماية هذا الوطن من كل عابث وتسول له نفسه المساس بأمن هذا الوطن الغالي على قلوبنا، معبرا عن تقديره لما شاهده من تطور في العمل العسكري والأمني خاصة وزارة الحرس الوطني وقوة وصلابة رجالها البواسل.

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