«صحة تبوك» توصي بإنشاء مركزين وإيجاد وظائف للتخصصات النادرة

عبدالعزيز الرويلي، بديعة حسن (تبوك)

أقر المجلس التنفيذي للمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك، عددا من التوصيات، منها إنشاء مركزين طبيين بالمنطقة أحدهما للعيون والآخر للتأهيل وإيجاد وظائف جديدة للتخصصات النادرة في ميزانية 1435-1436هـ، والعمل على استكمال تطبيق معايير جودة المنشآت الصحية من كافة مستشفيات المنطقة والتركيز على احتياجات مستشفى الوجه وأملج ومناقشة ذلك مع مشرفي القطاعين والتأكيد لكافة المستشفيات أنه لا عذر من توفير المستلزمات الطبية من أجهزة وأدوات متى ما طلبت حسب الاحتياج لأي طبيب.كما أوصى المجلس برئاسة المدير العام للشؤون الصحية محمد علي الطويلعي وبحضور أعضاء المجلس، بمراجعة البرامج الجديدة للوزارة بشكل دوري والاستفادة منها في تطوير الأداء، مثل برنامج الرعاية الصحية المنزلية وبرنامج جراحة اليوم الواحد و «إحالتي».كما وجه المجلس بأن تقوم كافة الجهات بمساندة إدارة الصحة العامة في إجراء المسح الميداني للإسكان مع مطلع العام الجديد وتقديم كافة التسهيلات ليشمل سكان المنطقة خلال (7) أشهر.