"اللوز" ماسك للبشرة ومفيد للجسم

اللوز من أفضل الأطعمة التى تفيد الجسم وتمده بالفيتامينات التى تساعد على نمو خلايا الجلد وتجدد البشرة وتعمل على تنفسية الجسم من مشكلاته الظاهرية.

"تناولى اللوز وضعيه على بشرتك" بهذه الكلمات نصح الدكتور أيمن محمد أخصائى الأمراض الجلدية السيدات بتناول حبات اللوز بانتظام، لما لها من فوائد عديدة للجسم فهى لا تزيد الوزن بشدة كما يعتقد الكثيرون وتمد الجسم بفيتامين A، ويمده بالبروتين المطلوب لشعور الشخص بالنشاط وعدم الخمول فهو مقوى عام ويزيد من الطاقة والنشاط.

وأضاف أيمن "لا تقتصر فوائد اللوز على تناوله فقط بل باستعماله الظاهرى أيضا، لأن اللوز من أهم المكسرات التى تمد بالبروتين فيفيد الجلد والبشرة ويساعد على تحسينها وتجميلها".

ونصح أخصائى الجلدية، اطحنى حبيبات اللوز جيدا وضعها على بشرتك بإضافة البيض أو بضع قطرات من الليمون حتى يصبح قوامه جيدا وضعيه على أكثر الأماكن تضررا فى بشرتك، كالوجه واليدين والرقبة واغسلى وجهك بعد 20 دقيقة حتى تحصلى على وجه براق صافى من العيوب والشوائب ولامع.

وأوضح أيمن أن اللوز لديه القدرة على تنعيم البشرة وتغذيتها فى ذات الوقت مع تخليصها من الحبوب والخشونة واللون الباهت الذى يشوه جمال الوجه.