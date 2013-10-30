شاهندة مقلد: بديع والشاطر والكتاتني رفضوا مقابلة وفد "حقوق الإنسان".. وماضي وأبوبركة أشادا بمعاملة الضباط

كتب : محمد عاشور الثلاثاء 29-10-2013 20:57

قالت شاهندة مقلد عضو مجلس حقوق الإنسان، إنها كانت إحدى أعضاء وفد المجلس الذي زار منطقة سجون طرة اليوم.

وأضافت مقلد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، أن الوفد ذهب إلى السجن للاطمئنان على أحوال السجناء به، وكيف تتم معاملتهم، مشيرة إلى أن الوفد قابل عددا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين المحبوسين احتياطيا، مؤكدة أنهم أكدوا أنهم لا يتعرضون لمضايقات من ضباط السجن.

وأشارت عضو مجلس حقوق الإنسان إلى أن الدكتور محمد بديع مرشد جماعة الإخوان، ونائبه خيرت الشاطر، والدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة، رفضوا مقابلة الوفد الحقوقي، في حين وافق كل من أبوالعلا ماضي رئيس حزب الوسط، والقيادي الإخواني محمد أبوبركة، وسعد الحسيني محافظ كفر الشيخ السابق.

وأكدت أن الغرف التي يقيم بها السجناء بها كافة المستلزمات الهامة، وتليفزيون، وكل غرفة ملحق بها دورة مياه خاصة بها.