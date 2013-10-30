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حملات ترشيح السيسي تطالبه بلقاء عاجل لوقف حملات الإخوان المسيئة للقوات المسلحة

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حملات ترشيح السيسي تطالبه بلقاء عاجل لوقف حملات الإخوان المسيئة للقوات المسلحة حملات ترشيح السيسي تطالبه بلقاء عاجل لوقف حملات الإخوان المسيئة للقوات المسلحة

كتب : ربيع ممدوح الثلاثاء 29-10-2013 22:06

قال ممدوح شفيق النحاس منسق حملة " أد الدنيا"، أول حملة لترشيح الفريق أول عبد الفتاح وزير الدفاع لانتخابات رئاسة الجمهورية القادمة، إنه اجتمع مع بعض الرموز الوطنية والشبابية ومنسقى الحملات التى تدعو لاختيار السيسي مرشحا لانتخابات الرئاسية القادمة، وانتهى الاجتماع بطلب أغلبية الحضور على تقديم خطاب لمكتب الفريق أول السيسي لمطالبته بوقف حملات الإخوان المسيئة للقوات المسلحة.

وأكد النحاس، فى بيان صادر عن مكتبه، أن الاجتماع شهد التأكيد على رفض الحضور أستخدام اسم القوات المسلحة والفريق السيسي بشكل لايليق بالجيش المصري، وتلاحظ أن طرق الدعاية تمت بشكل عشوائي تسبب فى رفض الشارع المصري لهذا الشكل غير الحضاري بلافتتات وشعارات تسيء للقوات المسلحة.

وأنهى النحاس بيانه بالتأكيد على أن الاجتماع خرج بتوصية وحيدة بأهمية تقديم طلب باسم كل الحملات التى حضرت لعقد لقاء مع الفريق أول عبد الفتاح السيسي لاتخاذ خطوات جادة لتوحيد هذه الحملات فى كيان واحد وعدم أعطاء الفرصة لقيادات جماعة الإخوان لاختراق الحملات كما تم مع حملة "كمل جميلك"، وضمان عدم استغلال أسم الفريق أول السيسي والقوات المسلحة بطريقه تسيء لهما فى الداخل والخارج طبقا للمخطط الإخوانى.

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