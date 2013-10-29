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محافظ الدقهلية يكرم 74 طالبا متفوقا من أوائل الشهادات العامة

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محافظ الدقهلية يكرم 74 طالبا متفوقا من أوائل الشهادات العامة محافظ الدقهلية يكرم 74 طالبا متفوقا من أوائل الشهادات العامة

أكد المهندس عمر الشوادفى محافظ الدقهلية أنه سيتم إقامة مدرسة للمتفوقين بمدينة "جمصة" على مساحة 13 ألف متر مربع، موضحًا أن تكريم المتفوقين يلبى مطلبًا تربويًا وتعليميًا ونفسيًا واجتماعيًا وأسريًا لدى الطلاب لما يمثله لمسيرة التنمية والعطاء والاستثمار التعليمى والمهنى.

جاء ذلك خلال الاحتفال الذى أقامته مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "مهرجان التفوق لعام 2013" بقصر ثقافة المنصورة وتم خلاله تكريم 74 طالبًا وطالبة من أوائل الشهادات العامة بجميع المراحل التعليمية.

وتم منح شهادات تقدير وجوائز مالية لكل طالب قيمتها ألف جنيه لكل من أوائل الجمهورية، و400 جنيه لكل من أوائل المرحلة الثانوية على مستوى المحافظة، 300 جنيه لكل من أوائل المرحلة الإعدادية، 200 جنيه لكل من أوائل المرحلة الابتدائية بإجمالى 28 ألف جنيه.

وقال المحافظ إن الارتقاء بالتعليم والنهوض به يمثل محورًا أساسيًا من المحاور التى تعمل الدولة من أجلها لإعداد أجيال قادرة على تحمل مسئولية العمل الوطنى وبناء .

وأشاد بجهود العاملين بمديرية التربية والتعليم التى كانت لها الأثر البالغ فى تحقيق النبوغ والتفوق للطلاب، كما وجه الشكر لأسر المتفوقين لقيامهم بتهيئة الجو النفسى الملائم للأبناء ومساعدتهم وتشجيعهم على التفوق والنبوغ.

ودعا المحافظ إلى ضرورة تضافر جهود كافة الأجهزة ومديرية التربية والتعليم ومجالس الأمناء من أجل النهوض والارتقاء بالعملية التعليمية داخل مدارس المحافظة.

حضر الاحتفال وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وأعضاء مجلس أمناء المديرية التعليمية وقيادات جامعة المنصورة والجامعات الخاصة والقيادات التنفيذية وممثلى الأحزاب السياسية.

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