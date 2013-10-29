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المغربية فاتن هلال بك تنجو من حريق

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المغربية فاتن هلال بك تنجو من حريق المغربية فاتن هلال بك تنجو من حريق

لم يمنع هول صدمة الحريق الذي طال شقة المطربة فاتن هلال بك من حضور العرض الأول لفيلمها السينمائي "القمر الأحمر"، في إحدى قاعات العرض بالدار البيضاء، حيث شاهدت العرض، إلى جانب المخرج حسن بنجلون وباقي الممثلين.
وكانت فاتن قد فوجئت، وهي مستغرقة في النوم، في شقتها، بلهيب النار صباح يوم الثلاثاء الماضي يحيط بها، من كل جانب، قبل أن تستيقظ وهي في حالة رعب بسبب الحريق الناتج من احتكاك لأشرطة الكهرباء في المنزل. وقد سارع العديد من الفنانين والممثلين لتهنئة فاتن.

"سيدتي نت" اتصلت بالمطربة هلال بك مراراً قبل أن تجيبها فتهنئها بسلامتها.

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سيدتي