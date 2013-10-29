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زيكا: مباريات كأس مصر ' رخمة '

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زيكا: مباريات كأس مصر ' رخمة ' زيكا: مباريات كأس مصر ' رخمة '

لا يحب محمد زيكا مهاجم الإسماعيلي الحرص الزائد في مباريات كأس خشية التعرض لخسارة تتسبب في إقصاء الفريق.

وصنع المهاجم الشاب المنضم من صفوف المقاولون العرب هدف فوز الإسماعيلي على النصر في ربع نهائي كأس مصر، والذي سجله حسني عبد ربه.

ويلعب الدراويش مع وادي دجلة يوم الأحد المقبل في نصف النهائي.

وقال زيكا لـFilGoal.com: "مباراة الكأس سخيفة بسبب الحرص في كل دقيقة من التعرض لخسارة تتسبب في إقصاء الفريق".

وتابع "هذا يتسبب في توتر اللاعبين، وبالتالي لا يخرج الأداء الذي تنتظره الجماهير".

وواصل متما "الإسماعيلي سيظهر مستواه أفضل في المباريات المقبلة، حيث أنه من مباراة لأخرى يزداد التفاهم والانسجام بين اللاعبين".

وعبر زيكا عن سعادته بالحرية التي يمنحها له شوقي غريب المدير الفني في التحرك في الخط الأمامي.

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