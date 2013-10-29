مرور بنى سويف: حادثة طريق الجيش بسبب الشبورة

أكد النقيب عصام عبد الله، من قوة إدارة مرور بنى سويف، رئيس قسم الرخص بمركز الواسطى شمال المحافظة، أن الحادثة التى وقعت على طريق الجيش بالصحراوى الشرقى بين 7 سيارات، وأسفرت عن مصرع 5 أشخاص، بينهم سيدة وإصابة 30 آخرون تعود إلى ارتفاع مستوى الشبورة المائية.

وتابع عبد الله، فى تصريحات صحفية، أن السيارات كانت قادمة من الاتجاه القبلى إلى القاهرة، وعندما قام قائد الأتوبيس رقم 5480 أسوان بتهدئة السرعة فاندفعت السيارة ملاكى رقم 9284، واصدمت بها من الخلف، فنشبت شرارة كهربائية، بسبب تصادم موتورى السيارتين، واشتعلت النيران فيهما، مما أدى إلى مصرع مستقلى الملاكى حرقاً لعدم تمكنهم من الخروج فى حين لفظت سيدة من مستقلى الأتوبيس أنفاسها الأخيرة، وتمكن الباقون رغم إصابة العشرات منهم، من مغادرة الأتوبيس قبل تفحمه موضحاً أنه تم رفع آثار الحادث من السيارات التالفة على جانبى الطريق وتسيير الحركة المرورية.

وطالب عصام عبد الله بضرورة التنسيق بين الجيش والشرطة لوضع خدمات مرورية ونقاط تفتيش ثابتة وكذلك مطبات صناعية على طريق الجيش لإجبار السائقين على خفض سرعة المركبات تفاديا لتكرار الحوادث وزهق الأرواح.