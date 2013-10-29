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بسبب الفشل في أحد اختبارات "فيس بوك".. المستخدمون يغيرون صورهم الشخصية إلى "زرافة"

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بسبب الفشل في أحد اختبارات "فيس بوك".. المستخدمون يغيرون صورهم الشخصية إلى "زرافة" بسبب الفشل في أحد اختبارات "فيس بوك".. المستخدمون يغيرون صورهم الشخصية إلى "زرافة"

كتب : عمرو عز الدين الثلاثاء 29-10-2013 11:35

أصابت الدهشة في الأيام الماضية رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بعدما لوحظ أن عددا كبيرا من مستخدمي الموقع يغيرون صورتهم الشخصية إلى صور "زرافات".

والحقيقة التي كشفها موقع "إنترنشيونال بيزنيس تايمز" البريطاني، أن الأمر لا يتعلق باليوم العالمي للزرافات، أو لحب الناس المفاجئ لهم وكأنما اكتشفوا وجودهم في الحياة خلال هذه الفترة فقط، بل يرجع إلى اختبار من اختبارات "فيس بوك"، عليك أن تجيب عليه بشكل صحيح، أما إذا أخطأت فسوف تقوم بتغيير صورتك الشخصية إلى "زرافة".

الاختبار كان يقول: "في الثالثة صباحا دق جرس الباب، فاستيقظت لتجد زيارة غير متوقعة من والديك، وأنهما هنا من أجل الإطار، وكان لديك مربى فراولة، عسل، نبيذ، خبز وجبنة، فما الشيء الذي ستفتحه أولا؟".

حاز هذا الاختبار على شعبية كبيرة بين رواد الموقع الاجتماعي الأشهر، منذ الخامس من أكتوبر الجاري، وتلقى ردود فعل مختلفة من المستخدمين، بدءا من الذين يرون أن إجابة السؤال يمكن الحصول عليها من "جوجل"، وحتى الذين شاركوا باستمتاع ليكونوا جزءا من نشاط مرح مثله.

وفي عام 2010 كانت هناك حالة مشابهة لتغيير الصور الشخصية، ولكن هذه المرة يتم تغيير الصورة إلى "شخصيتك الكارتونية المفضلة"، تبعا لمظاهرة إلكترونية احتجاجية عالمية لدعم الأطفال.

جدير بالذكر أن تغيير الصور الشخصية وصورة "الغلاف" صار في بعض الأحيان وسيلة للتعبير عن الاحتجاج أو التضامن أو للإعلان عن منتج ما عام أو خاص، وقد أصبح هذا النوع من النشاط في المواقع الاجتماعية معروف باسم "نشاط الصورة" أو Pictivism.

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