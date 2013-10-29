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مديريه التموين بالفيوم تفرض اتاوات علي المواطنين مقابل خدمه معدومه

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مديريه التموين بالفيوم تفرض اتاوات علي المواطنين مقابل خدمه معدومه مديريه التموين بالفيوم تفرض اتاوات علي المواطنين مقابل خدمه معدومه

كتب : عبدالرحمن سالم

اكد احمد السني رئيس حركة شارك افضح بالفيوم ان مديريه تموين الفيوم ما زالت تفرض الاتاوات علي المواطنين بقرار ولم تنفذة وهو توصيل الخبز للمنازل وفصل الانتاج عن التوزيع اين انت يا محافظ الفيوم  حيث سبق ان تقدم الحزب المصري الديمقراطي بهذا السؤال اليك في اجتماعك مع القوي السياسيه وقال ان سنورس تورد الي مديريه الفيوم 170 الف جنيه شهريا بمشروع توزيع الخبز للمنازل ومازال المواطنون يستلمون الخبز من المخابز مباشرة ولم يصل رغيف واحد الي منزل مواطن وما زالت الطوابير والمشاحنات امام مخابز سنورس وللمحاسيب وليس كل المواطنين
وقد حدثت مشاجرة وقعت امس امام احد المخابز بجرفس واصابه اكثر من 7 مواطنين بجروح وكسور فهل يعود شهداء الخبز مرة اخري
جدير بالذكر ان هذة الفكرة كانت من افكار الجمعيات الاهليه ونفذته فعليا ولاكن استولت عليه مديريه تموين الفيوم منها رغم ان الجمعيات الاهليه كانت تصرف علي الفقراء من ناتج ايراد الاشتراكات الشهريه للخبز فلا الفقير استفاد ولا المواطن استفاد ولاكن يتم نهب تلك الاموال ولا نعرف لمن تذهب فنطالب التنفيذ الفعلي او رد تلك الاموال الي المواطنين

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