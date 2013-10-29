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محافظ الغربية يفتتح وحدة مرور سمنود ومدرسة بتكلفة 3 ملايين جنيه

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محافظ الغربية يفتتح وحدة مرور سمنود ومدرسة بتكلفة 3 ملايين جنيه محافظ الغربية يفتتح وحدة مرور سمنود ومدرسة بتكلفة 3 ملايين جنيه

افتتح اللواء محمد نعيم محافظ الغربية، عددًا من المنشآت الخدمية والتعليمية بمدينة سمنود، منها وحدة مرور سمنود والتى تم رفع كفاءتها وتجهيزها بأجهزة الحاسب الآلى والأثاث بتكلفة 500 ألف جنيه فى مبنى الحزب الوطنى القديم، وتقدم الوحدة الخدمات المرورية للمواطنين والتى تتعلق باستخراج رخص القيادة ورخص سير المركبات والفحص الفنى للسيارات.

كما افتتح المحافظ مدرسة المستشار صفوت منصور صقر الإعدادية بتكلفة 3 ملايين و500 ألف جنيه، وتضم 15 فصلا بقرية ميت بدر حلاوة.

كما تفقد محافظ الغربية المركز الطبى للغسيل الكلوى بالقرية واطمأن على المرضى، ويضم المركز 11وحدة غسيل وبه محطة تنقية للمياه، وتم بناء المركز بالجهود الذاتية ويؤدى خدمات طبية لأهالى القرية والقرى المجاورة.

واستمع المحافظ إلى شكاوى المرضى وأصدر توجيهاته لوكيل وزارة الصحة والتأمين الصحى بسرعة إنهاء إجراءات العلاج على نفقة الدولة، والتيسير على المواطنين والمرضى.

كما تفقد المحافظ الأرض المزمع إقامة مجمع مدارس عليها بقرية ميت حبيب ومساحتها 2 فدان، للقضاء على مشكلة الكثافة فى الفصول.

كما قام محافظ الغربية بزيارة مدرسة ميت حبيب الإعدادية المشتركة ومدرسة أبو صير بنا الابتدائية، واطمأن على الدراسة بالفصول وانتظام العملية التعليمية، وشدد محافظ الغربية على ضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.

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مصر 365