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تنحي قاضي محاكمة «بديع والشاطر وبيومي» لـ«استشعار الحرج»

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تنحي قاضي محاكمة «بديع والشاطر وبيومي» لـ«استشعار الحرج» تنحي قاضي محاكمة «بديع والشاطر وبيومي» لـ«استشعار الحرج»

تنحت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار أمين فهمي القرموطي، الثلاثاء، عن محاكمة 3 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين «محمد بديع، المرشد العام للجماعة، ونائبيه خيرت الشاطر، ورشاد بيومي»، في «أحداث مكتب الإرشاد»، لـ«استشعار الحرج».

ومن المقرر أن يعود ملف القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد جديدة لنظر القضية.

ونسب قرار الإحالة للمتهمين «التحريض على القتل، والقتل العمد والشروع في القتل، للمتظاهرين» في أحداث العنف التي وقعت في 30 يونيو الماضي، أمام مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين.

وكان دفاع المتهمين طالب، في أولى جلسات محاكمتهم، بإخلاء سبيلهم، وأكد أن الإجراءات القانونية «غير صحيحة» وما تم معهم هو «اعتقالات»، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة اليوم الثلاثاء لإحضار المتهمين الثلاثة.

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