وزير التعليم العالى يكرم شاعرًا بالوزارة لحصوله على الدكتوراه الفخرية

استقبل الدكتور حسام عيسى، نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالى، الشاعر مصطفى عبد المنعم، أحد العاملين بوزارة التعليم العالى والحاصل على الدكتوراه الفخرية والمركز الثانى عالميًا فى المهرجان العالمى للشعراء.

وأكد "عيسى" على تشجيع الوزارة لأبنائها المتميزين فى مختلف المجالات والفنون، موضحًا أنه سيتم بحث سبل الاحتفاء بالشاعر مصطفى عبد المنعم، وتكريمه من قبل الوزارة، وإمكانية مساهمته فى الأنشطة التى تقدمها وزارة التعليم العالى والجامعات.

وعبر الشاعر عن شكره لاستقبال الوزير له، والاستفادة منه فى أنشطة الوزارة.