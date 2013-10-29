أهالى المنوفية يتصدون لمسيرات المحظورة بسبب هتافات مناهضة للجيش

نظم العشرات من أعضاء جماعة الإخوان المحظورة بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، مسيرة، حاملين لافتات رابعة العدوية، وصور المعزول محمد مرسى، مرددين هتافات مناهضة للجيش، والشرطة، الأمر الذى أدَّى إلى قيام أهالى المدينة بالتصدى للمسيرة، وطردهم من شوارع القرية حتى فروا هاربين، ومنعوهم من استكمالها، على الفور انتقلت القيادات الأمنية، وتم احتواء الموقف، وتم إلقاء القبض على، "أحمد سعيد" 19 سنة، طالب بكلية الزراعة، عقب انتهاء المسيرة، وتم تحرير محضرًا بالواقعة، برقم 15961 إدارى مركز شبين الكوم.

وفى سياق متصل، نظم العشرات من أعضاء المحظورة مسيرة أخرى بمسجد النور بالمنطقة الرابعة بمدينة السادات، مرددين أيضًا هتافات مناهضة للجيش والشرطة.