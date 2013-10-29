أخبار عاجلة

علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الأرصاد: الطقس اليوم لطيف شمالاً معتدل الحرارة على باقى الأنحاء

Google+ Print
الأرصاد: الطقس اليوم لطيف شمالاً معتدل الحرارة على باقى الأنحاء الأرصاد: الطقس اليوم لطيف شمالاً معتدل الحرارة على باقى الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء، أن يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل الحرارة على باقى الأنحاء نهاراً بارد ليلاً.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا والشوائب العالقة نهاراً على مناطق من الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً تكون متكاثرة على السواحل الشمالية وشمال سيناء وعلى سلاسل جبال البحر الأحمر والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى

القاهرة 16 25
> الإسكندرية 18 24
> مطروح 17 23
> بورسعيد 21 24
> دمياط 21 24
> بلطيم 20 24
> الإسماعيلية 16 25
> السويس 17 25
> العريش 13 25
> نخل 11 25
> طابا 10 24
> الطور 16 26
> مرسى علم 18 30
> الغردقة 17 29
> شرم الشيخ 21 30
> رفح 13 24
> كاترين 7 22
> سيوة 13 25
> المنيا 15 25
> الفيوم 16 25
> رأس سدر 15 26
> أبو سمبل 16 29
> وسط الدلتا 16 25
> أسيوط 14 26
> سوهاج 15 27
> الأقصر 14 28
> أسوان 15 29
> شلاتين 21 29
> حلايب 22 30
> الوادى الجديد 15 27
> قنا 15 27
> نويبع 17 27
> السلوم 16 24

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط