الأرصاد: الطقس اليوم لطيف شمالاً معتدل الحرارة على باقى الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء، أن يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل الحرارة على باقى الأنحاء نهاراً بارد ليلاً.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا والشوائب العالقة نهاراً على مناطق من الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً تكون متكاثرة على السواحل الشمالية وشمال سيناء وعلى سلاسل جبال البحر الأحمر والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 16 25

> الإسكندرية 18 24

> مطروح 17 23

> بورسعيد 21 24

> دمياط 21 24

> بلطيم 20 24

> الإسماعيلية 16 25

> السويس 17 25

> العريش 13 25

> نخل 11 25

> طابا 10 24

> الطور 16 26

> مرسى علم 18 30

> الغردقة 17 29

> شرم الشيخ 21 30

> رفح 13 24

> كاترين 7 22

> سيوة 13 25

> المنيا 15 25

> الفيوم 16 25

> رأس سدر 15 26

> أبو سمبل 16 29

> وسط الدلتا 16 25

> أسيوط 14 26

> سوهاج 15 27

> الأقصر 14 28

> أسوان 15 29

> شلاتين 21 29

> حلايب 22 30

> الوادى الجديد 15 27

> قنا 15 27

> نويبع 17 27

> السلوم 16 24