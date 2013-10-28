سلماوي: موسكو تصنف "الإخوان" كجماعة إرهابية.. والروس يضعون الغردقة في التصنيف الأول للسياحة

المتحدث باسم "الخمسين": هناك دول عربية تريد عودة "الإخوان" للحكم في مصر مرة أخرى

كتب : محمد عاشور منذ 13 دقيقة

قال محمد سلماوي، المتحدث الرسمي للجنة الخمسين لتعديل الدستور، وأحد أعضاء وفد الدبلوماسية الشعبية الذي زار موسكو ولندن، إن الوفد قابل المبعوث الشخصي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشؤون الشرق الأوسط ميخائيل بوجدانوف، بعدما تعذّر مقابلة الرئيس بوتين، لتواجده خارج موسكو، وإن موقف روسيا تجاه الشعب المصري خلال الفترة الأخيرة كان "موقفًا إيجابيًا من الدرجة الأولى"، بحسب قوله.

وأضاف سلماوي، في حواره مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج "الحدث المصري"، أن الوفد التقى مسؤولاً عن لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الروسي ومعهد الاستشراق الروسي، فضلاً عن لقائهم بعدد من وسائل الإعلام والصحافة، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على استمرار الاتصال بين الجانبين المصري والروسي، وأن تكون هناك فعاليات أخرى، في إطار الدبلوماسية الشعبية، بالإضافة إلى إنشاء مكتب اتصال بين الجانبين.

وعن النجاحات السياحية لوفد الدبلوماسية الشعبية في رحلته لموسكو، قال سلماوي إن تقارير الرأي العام الروسي تتحدث عن أن 65% من السائحين الروس ما زالوا يضعون مدينة الغردقة ضمن التصنيف الأول لمقاصدهم السياحية، مشيرًا إلى أن البرلمان الروسي أرسل بعثة إلى مصر لتقصي الحقائق بشأن الأوضاع الأمنية في ظل حظر التجوال وفرض قانون الطوارئ، وأكدت تقارير البعثة عدم تلقي أي شكاوى أو تخوفات، فضلاً عن تصريحات صحفية صدرت من وزير السياحة الروسي يؤكد أنه تواصل بنفسه مع السائحين الروس العائدين من مصر، وأكدوا أن الأوضاع مستقرة.

وتابع المتحدث باسم لجنة الخمسين قائلاً إن شركات السياحة الروسية بدأت في فتح الحجوزات لمصر في الموسم الشتوي للسياحة، وأن روسيا من الدول التي تضع جماعة الإخوان ضمن "الجماعات الإرهابية"، وأن هناك دولاً عربية تريد رجوع الإخوان إلى الحكم في مصر وتوطينها مرة أخرى.