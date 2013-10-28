تعاون بين المحافظة وجامعة كفر الشيخ فى مجال الطاقة الشمسية

انعقد اليوم الاثنين مجلس جامعة كفر الشيخ رقم 98 برئاسة الدكتور ماجد عبد التواب القمرى، رئيس الجامعة، والنواب وعمداء الكليات وبحضور المستشار محمد عزت عجوة، محافظ كفر الشيخ.

و اقترح الحضور تنظيم مؤتمر اقتصادى بالجامعة لخدمة وتنمية المجتمع المحلى بكفر الشيخ، وكذلك مساهمة الجامعة بالأعمال البحثية فى مجال تصنيع قش الأرز.

وخصصت المحافظة فدانين لعمل الأبحاث العلمية اللازمة والاستفادة منه بدلا من اتباع الطرق التقليدية بحرقه، مما يسبب مشاكل بيئية مزمنة مساهمة الجامعة بالتعاون مع المحافظة فى مجال الطاقة الشمسية لما لها من خبرة فى هذا التخصصى، وتشكيل لجنة من الجامعة لقطاع الصحة خاصة باختيار الوظائف القيادية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان وذلك لرفع مستوى الأداء الإدارى، مما يعود بالنفع على صحة المواطن.