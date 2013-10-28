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الجالية الإيطالية ترفض غلق القنصلية بالإسكندرية.. والسفير: القرار توفير للنفقات المالية

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الجالية الإيطالية ترفض غلق القنصلية بالإسكندرية.. والسفير: القرار توفير للنفقات المالية الجالية الإيطالية ترفض غلق القنصلية بالإسكندرية.. والسفير: القرار توفير للنفقات المالية

كتب : مروة مرسي منذ 54 دقيقة

نددت الجالية الإيطالية بالإسكندرية، اليوم، بقرار غلق القنصلية الإيطالية بالمحافظة والذي صدر بدون أي أسباب واضحة، والذي قد يؤثر بالسلب على الخدمة المقدمة إليهم وعرقلة التعاون في كافة المجالات التي يحتاجها مواطني إيطاليا المقيمين بالإسكندرية.

واحتج موظفو وعاملو القنصلية داخلها، بعد ما تردد أنباء عن صدور هذا القرار خلال أيام قليلة والذي سيجعلهم بدون عمل خلال الفترة المقبلة.

وقال ماوريتسيو مساري، السفير الإيطالي بالقاهرة، لـ"الوطن"، على هامش الجولة التفقدية مع وزير الآثار بالمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، إن قرار غلق القنصلية جاء توفيرًا للنفقات المالية وذلك على مستوى العالم وليست مدينة الإسكندرية فقط، لافتًا إلى أن هناك 30 قنصلية بالعالم سيتم إغلاقهم توفيرًا للنفقات.

وأضاف أن طاقم سفارة إيطاليا سيتواجد دائمًا بمدينة الإسكندرية، وسيحضر اللقاءات والندوات والاجتماعات المهمة واتفاقيات التعاون المشترك بين السفارة والمحافظة، قائلًا "سنعوض غلق القنصلية".

وأوضح أن الجالية الإيطالية ستراعها السفارة وستتواصل معها دائمًا لحل كافة المشاكلات والعقبات التي تواجهها في المحافظة، لافتًا إلى أنه من المحتمل أن يكون هناك قنصلية فخرية للسفارة بمدينة الإسكندرية.

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