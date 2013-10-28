"كمل جميلك" تحشد للاحتفال بعيد ميلاد السيسي 19 نوفمبر.. وتؤكد: سنمنع الإخوان من التظاهر أمام "الدفاع"

الحملة تبدأ "رش الجدران" لإزالة العبارات المسيئة

كتب : ياسمين محفوظ وخالد محمد منذ 14 دقيقة

تستعد حملة "كمل جميلك"، التي تطالب الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، بالترشح لرئاسة الجمهورية، للاحتفال بعيد ميلاد السيسي، 19 نوفمبر المقبل.

وقالت الحملة إنها لن تسمح لأنصار الإخوان بالتظاهر أمام منزل السيسي أو وزارة الدفاع في ذلك اليوم، مهما كلف الأمر، وستحشد جميع أعضائها في مسيرات للوزارة لصد دعوات حملة "باطل" الإخوانية.

وأضافت "كمل جميلك"، في بيان، إن حملة باطل الإخوانية تريد تعكير صفو المصريين فى ذلك اليوم واستغلال ذكرى أحداث محمد محمود وتحويلها لاشتباكات دامية مع الجيش.

وذكرت الحملة "ندعو جميع المصريين للاحتشاد في الميادين فى ذلك اليوم لمطالبة السيسى بالترشح، وأمام وزارة الدفاع لردع تظاهرات الإخوان، وتنظيم مسيرات إلى منزل السيسى للتأكيد على أنه رجل المرحلة"، مشيرة إلى أنها ستطبع تشيرتات وبوسترات لدعم ترشيح الفريق أول رئيسا للبلاد، وستضم المسيرات شخصيات عامة وعسكريين سابقين وفنانين.

وأشار البيان إلى بدء حملة "رش الجدران" التي تهدف إزالة العبارات المسيئة التي كتبها الإخوان ومناصروهم على جدران المنشآت.

وأبدت الحملة غضبها من حلقة باسم يوسف الأخيرة، مشددة على أن السيسي ليس فوق النقد، ولكن لا تجوز إهانته لأنه رجل دولة ولا يجوز السخرية منه تحت دواعي الحرية، مؤكدة أنها تدعم جميع أوجه الديمقراطية والحرية ولكن دون تجاوز من أحد.