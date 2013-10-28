"موسى يجتمع مع "مخيون" وممثلي "النور" و"الأزهر" بالـ"50" لاستكمال مناقشة مواد الهوية

رئيس "النور": نوافق على مادة حرية ممارسة الشعائر ولكن بقصرها على الأديان السماوية

كتب : ولاء نعمة الله ومحمد يوسف ومحمد حمدى منذ 12 دقيقة

يجتمع عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، مع الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور، وممثلي الحزب والأزهر في اللجنة، في الساعة السادسة من مساء اليوم، لستكمال مناقشة مواد الهوية.

يأتي ذلك بعد أن فشل الاجتماع الذي جمع الأطراف الثلاثة اليوم، والذي استمر قرابه ساعة ونصف، بحضور منى ذو الفقار، في التوصل إلى صياغة جديدة للمادة "219".

وقال الدكتور يونس مخيون، عقب انتهاء الاجتماع الأول، في تصريحات صحفية، "هناك أطروحات عديدة مقدمة من المحكمة الدستورية والأزهر الشريف ولجنة الخمسين، فضلًا عن مقترح الحزب حول المادة"، لافتًا إلى أنه لم يتم التوصل إلى صياغة نهائية حول المادة.

وأشار مخيون، إلى أن "حزب النور يوافق على صياغة المادة الخاصة بحرية ممارسة الشعائر الدينية، مع قصرها على الأديان السماوية".