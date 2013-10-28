نضال الأحمدية:سآخذ ثأري من أحلام ولن ألجاً إلى القضاء بعد اليوم

انتشرت صباح أمس شائعة وفاة الإعلاميّة نضال الأحمدية، بدا الخبر لوهلة حقيقياً، خصوصاً أنّه انطلق من صفحتيها الرسميتين على "فيس بوك" و"تويتر" في وقت واحد، حيث كتب نعياً للإعلامية باسم آل الأحمدية على أن يحدّد موعد الدفن لاحقاً بحسب النعوة.

الخبر أثار ضجّة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وقامت محطة MTV ببثه كخبر عاجل، قبل أن تقوم شقيقة الأحمدية خالدة بنفي الخبر، والتأكيد أن صفحة نضال على "تويتر" مخترقة.

الفيديو الوثيقة

نضال لم تتأخر، سارعت بالرد متهمة الفنّانة أحلام بسرقة الحساب، متوّعدة إياها بالردّ عليها على قاعدة "العين بالعين والسن بالسن"، وقامت بتسجيل فيديو نشرته على اليوتيوب، طالبة من أحلام اعتباره وثيقة، مؤكّدة أنها سوف تأخذ حقها بيدها. (شاهدوا فيديو نضال تتّهم أحلام بسرقة حسابها).

وتوّجهت نضال بالكلام إلى أحلام قائلة لها "إذا كنت تعتقدين أنّه بإمكانك أن تكوني ملكة على حياتنا وعلى مشاعرنا وعلى أقدارنا، وأن نموت ونعيش وأن تتحكمي بنا عبر "تويتر"، أنا أعدك يا أحلام بعد أن استخدمت كل علاقاتك، وأنت تعرفين عمّا أتكلّم، وبعد أن فشلت أنا لغاية الآن في أن آخذ حقي عبر القضاء، كل ما كتب لا تستخدميه، استخدمي هذا الفيديو، أعدك وعد شرف، أن كل ما فعلتيه بأمي وبي وبحسابي على "تويتر" وكل ما فعلتيه بسمعتي وسمعة إبني وسمعة زوجي وآل الأحمدية... سوف يرد إليك حبة حبة، نقطة نقطة".

وتوعّدت نضال أحلام بأنها ستأخذ حقها منها على قاعدة حقي العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم، وأكّدت نضال أنها ستجعل أحلام تندم كل عمرها وتتوقف عن الاعتداء على أي أحد على وجه الأرض

الأحمديّة: أمّي سمعت بالخبر من الراديو

في اتصال مع "سيدتي نت"، بدت الأحمديّة غاضبة ومتوتّرة، قالت "هذه المرّة الأولى التي أختبر فيها أمراً من هذا النّوع، والدتي في المستشفى وأنا أحاول تهدئتها، فقد أصيبت بانهيار عصبي جرّاء الخبر الذي سمعته عبر "صوت لبنان"، الإذاعة نفسها التي سمعت عبرها خبر مقتل والدي قبل سنوات".

وتتابع نضال " كنت نائمة بعد تناولي حبوباً منوّمة، ولم أستيقظ سوى بعد ساعات على انتشار الشائعة، ولم يتمّكن أهلي من الوصول إليّ لأنّ الخادمة لم تفتح لهم، بعد أن خافت من الضربات العنيفة على الباب، ومرّ وقت طويل قبل أن أستيقظ وأخبرهم أنّي بخير، وقد ذهبت بثياب النوم إلى والدتي لأطمئنها أني لا أزال على قيد الحياة".

أحلام وصورة شربل ضومط

وعن سبب اتهامها لأحلام بأنها وراء سرقة حسابها على "تويتر" ونشر خبر وفاتها قالت "دائماً المجرم يترك خلفه غلطة، وغلطتها أنّها نشرت صورتي مع شربل ضومط على خبر الوفاة، لتخلفني أنا وأمل حجازي وأعتقد أنها نجحت".

وعن سرقة صفحة الفايسبوك تقول "الصفحة لم تسرق، لكن كل ما نكتبه على "تويتر" ينشر تلقائياً على الفايسبوك".

وتتابع نضال "كلما اختلفت أحلام مع راغب، أو كلما كتبت كلمة إيجابية عن نانسي أو إليسا يصيبني منها أذى، تماماً مثل أسلوب هيفا وهبي، فهما تنتميان إلى مدرسة واحدة".

سأقتلها

نسألها "ما هي الخطوة التالية التي ستقومين بها؟ هل ستتوجّهين إلى القضاء؟" تقول "أنا ما بدي أعمل شي بدي أقتلها".

وتتابع "لن ألجأ إلى القضاء بعد اليوم، شمس قاضتها، والزميلة رولا نصر، وأنا قاضيتها، لكنّ القضاء لم يطلبها يوماً إلى التحقيق".

وعمّا إذا كان هذا التهديد العلني قد يعرّضها للمساءلة القانونيّة تقول "أنا لديّ مربع أمنّي ولا أحد يتعدّى عليّ، وأنا أريد الدفاع عن نفسي، إذا لم يكن لديّ سلاح سأدافع بأظافري والأظافر تقتلع العيون".

نسألها "من هي ميثة التي تحدّثت عنها في الفيديو المصوّر؟" تقول "اسمها الحقيقي ميثة، هي للأسف لا تعرف من أنا، أنا من سلاسة حاتم طي، وشروال خالي رفع على بوابة القدس أثناء الثورة".

وتتابع "أحلام أساءت إلى عائلتي، وقالت إن أختي تعمل في الكباريه ولا تملك قرشاً، وأطلقت عليّ اسم نعال الأحمقية، أهانت العائلة بأكملها".

وعن إمكانيّة أن تقاضيها أحلام بتهمة التهديد بالقتل قالت "فلتقاضيني، سوف أقلتها هي والقاضي، أنا أريد أن أطبّق الشرع القائل العين بالعين والسنّ بالسن والبادي أظلم".

وعن سبب عتبها على القضاء قالت "بقيت في لبنان سنة كاملة أثناء تصوير Arab Idol لم يستدعها أحد إلى التحقيق".

وعن الحملة التي انطلقت على "تويتر" وتتّهمها بفبركة الشائعة بهدف الشهرة قالت "لن أردّ فمن يريد أن يشكّ فليشكّ كما يشاء، عندما حاولوا قتلي أوّل كلمة قلتها لشقيقتي قبل أن أفقد وعيي إياكم أن تعرف والدتي بالحادثة، والدتي التي هزمت السرطان هزمتها أحلام أمس، فكيف سأعرّض عائلتي ووالدتي لموقف كهذا؟ وكيف أعلّق على أشخاص يحوّلون الضحية إلى جلاد؟ اليوم قرأت كتاباً عن سيكولوجية الشائعة، فمن يطلق شائعة الموت هو شخص يملك رغبة كامنة في القتل".

نسألها تتّهمين أحلام بأنها تريد قتلك " صدق من قال اتق شرّ من أحسنت إليه، من تحسنين إليه يرى فيك بطلة، ويحاول أن يقتل البطل الحقيقي ليبقى هو البطل المزيّف".

أحلام: أفلام جيمس بوند

من جهتها ردّت أحلام على نضال من خلال تغريدة جاء فيها "الحساب سرق، الحساب تهكر، الحساب رجع، وتبقى أفلام جيمس بوند اهم الأفلام".

ثم عادت وردّت على الفيديو الذي سجّلته نضال بقولها "وصلني فيديو من شوي تقول فيه المدعية التي صورته إنتي فاهمه... لا مش فاهمه يا ليت تصورين واحد ثاني وتفهميني".

ويبدو أن الحرب بين أحلام ونضال لن تتوقّف، خصوصاً أنّ أحلام ستحضر قريباً إلى لبنان لتصوير الموسم الثالث من Arab Idol، ما يعني أنّها ستدخل ما أسمته نضال بمربّعها الأمني، ويبقى أن يتدخّل المقرّبون من الطرفين لحل الإشكال قبل أن يتطوّر إلى ما هو أسوأ من ذلك.

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