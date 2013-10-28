أخبار عاجلة

مساء dmc - وزير الخارجية الأسبق: المقاربة الأمريكية تتفق مع الفكر المصري في التعامل مع الإرهاب -
مساء dmc - ملخص ماجاء في المؤتمر الصحفي الخاص بطرح الأسئلة حول لقاء الرئيس السيسي بالرئيس الأمريكي -
مساء dmc - الهيئة القبطية الأمريكية: زيارة السيسي عيد للجالية المصرية .. ويتم حشد أتوبيسات لإستقباله -
ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي - الأحد 02 أبريل 2017 -
التعادل يحسم قمة نابولي ويوفنتوس بـ«الكالتشيو».. وروما سعيد -
برشلونة يواصل مطاردة الريال بـ«رباعية» غرناطة -
مساء dmc - المستشار الإعلامي للجالية المصرية بنيويورك يكشف لقاؤه مع الرئيس السيسي في واشنطن -
مساء dmc - رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي: تعويم الجنيه ورفع الدعم خطوات لتحسين الاستثمار -
ستاد مصر: ما يحتاجه الزمالك ليعود للمنافسة في الدوري -
ستاد مصر: تصريحات شتراكا - المدير الفني لنادي الإسماعيلي عقب الهزيمة من مصر للمقاصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

"المالية" و"الصحة" تنتهيان من مشروع حوافز العاملين بتكلفة 6 مليارات

Google+ Print
"المالية" و"الصحة" تنتهيان من مشروع حوافز العاملين بتكلفة 6 مليارات "المالية" و"الصحة" تنتهيان من مشروع حوافز العاملين بتكلفة 6 مليارات

انتهت وزارتا المالية والصحة من إعداد مشروع قانون لتنظيم المعاملة المالية لأعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات الحكومية وغير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة، وذلك بعد أشهر طويلة من الاجتماعات والمشاورات للخروج بتصور واضح لتحسين دخول العاملين بالقطاع الطبى، مع ربطه بتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية للمواطنين بصورة حقيقية.

وصرح الدكتور أحمد جلال وزير المالية، فى بيان له، اليوم الاثنين، أن مشروع القانون يتم إعداده بالتنسيق مع وزارة الصحة ونقابة العاملين بالمهن الطبية، وهو محصلة اجتماعات مستمرة بين وزارتى المالية والصحة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وهى أحد أهم المبادئ الرئيسية للسياسة المالية للحكومة، لافتا إلى أن نظام الحوافز الجديد للعاملين بالقطاع الطبى سيبدأ تطبيقه من يناير المقبل للإسهام فى تحسين دخول أكثر من 463 ألف من العاملين بالقطاع، بتكلفة مبدئية للزيادات عن الوضع الحالى، تقدر بنحو 6 مليارات جنيه سنويا ستتحملها الخزانة العامة بخلاف الأعباء التأمينية.

وتم الاتفاق بين الوزارتين على تطبيق مشروع القانون على مراحل، حيث سيتم صرف 75% من كامل الحوافز الجديدة من راتب يناير المقبل، على أن يتم صرف نسبة الـ25% الباقية من أول يوليو 2015، لافتا إلى أن مشروع القانون سيحل محل كل القرارات الإدارية المنظمة للحوافز والبدلات والمكافآت المالية لجميع العاملين بمنظومة الرعاية الصحية، بما فيها الأطباء بمختلف تخصصاتهم والصيادلة وإخصائى العلاج الطبيعى والكيميائيين والفيزيقيين وأعضاء هيئات التمريض والقطاعات الفنية المعاونة الطب البيطرى، وذلك بما يضمن توحيد المعاملة المالية بين الجميع ووضع أسس وقواعد واضحة ومعروفة تحكم قرار الإثابة.

كما تم وضع عدد من الآليات لمنح الإثابة والحوافز وبدلات النوبتجيات بصورة تحقق العدالة بين الجميع فى مختلف أنحاء الجمهورية، وبغض النظر عن تبعية جهة العمل فى الديوان العام لوزارة الصحة، أو فى المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للوزارة أو المستشفيات التابعة للمعاهد التعليمية.

وتتضمن الآليات الجديدة منح حوافز متدرجة للفئات المستفيدة تراعى المؤهلات العلمية والسنوات الدراسية وأقدمية العمل، وتتراوح نسبة الحافز بين 420 و600% من الأجر الأساسى، وهى تشمل منح حافز كادر خاص بنسبة 75% من الأجر، و25% حافزا ماليا إضافيا يرتبط صرفه بتقييم الأداء، وحوافز مالية بقيم مقطوعة عن السهر والمبيت مع وضع ضوابط ومعايير لاستحقاقها وصرفها، كما تم مراعاة وضع حوافز لمواجهة صعوبة العمل ممثلة فى حافز طوارئ للعاملين بأقسام الطوارئ بالمستشفيات مثل إخصائى طوارئ وطبيب مقيم طوارئ وكذلك حافز للمسعفين.

وتم الاتفاق أيضا على استمرار درجة التميز المالى للحاصلين على الدكتوراه والماجستير والزمالة المصرية والدبلومة، وبالنسبة للأعباء الوظيفية والمستويات القيادية، وضع المشروع نسبا للحافز مقابل الإشراف والقيادة تتراوح بين 300% و100% من الراتب الأساسى.

واختتم الوزير تصريحاته بالإشارة إلى أن الاعتماد الإضافى الذى أقره رئيس الجمهورية مؤخرا، تضمن نحو 4.1 مليار جنيه لقطاع الصحة تمثل نحو 14% من إجمالى مخصصات الاعتماد الإضافى للموازنة العامة الحالية، وهو ما يؤكد حرص على تعزيز مخصصات الرعاية الصحية باعتبارها أحد عناصر التنمية البشرية من أجل تحسين قدرات الأسر المصرية، وبما يتوافق أيضا مع سياسة الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول