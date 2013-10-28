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اتحاد العمال: 70 ألف عامل بالنسيج لم يتقاضوا راتب أكتوبر

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اتحاد العمال: 70 ألف عامل بالنسيج لم يتقاضوا راتب أكتوبر اتحاد العمال: 70 ألف عامل بالنسيج لم يتقاضوا راتب أكتوبر

أكد عبد الفتاح إبراهيم، رئيس نقابة الغزل والنسيج أن 70 ألف عامل فى شركات قطاع الأعمال العام، وعددهم 32 شركة، لن يتقاضوا مرتبات شهر أكتوبر الجارى، نظرا لعدم وجود قيمة المرتبات التى تصل إلى 80 مليون جنيه.

وقال فى تصريحات صحفية له إن قيادات من النقابة العامة للغزل النسيج يبحثون مع وزارة المالية والاستثمار سرعة صرف الأجور التى كانت تصرف يوم 20، من كل شهر إلا أنها لم تصرف حتى الآن مضيفا أن العمال يتسولون من رواتبهم شهريا.

وأضاف أن الحكومة وعدت أكثر من مرة بتطوير هذا القطاع وضخ الاستثمارات ولم نر شيئا حتى الآن داعيا إلى سرعة صرف أجور العمال تجنبا لثورة عمالية، متوقعة فى حالة تجاهل مطالبهم المشروعة مؤكدا أنه على الحكومة تنفيذ ما وعدت به من تطوير هذه الصناعة حتى تعود إلى قوتها القديمة ودورها كقطاع إستراتيجى قومى.
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مصر 365

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