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وزير التجارة يطالب بمراجعة القوانين التى تعوق الاستثمارات فى مصر

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وزير التجارة يطالب بمراجعة القوانين التى تعوق الاستثمارات فى مصر وزير التجارة يطالب بمراجعة القوانين التى تعوق الاستثمارات فى مصر

قال منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة، إنه منذ توليه حقيبة وزارة التجارة والصناعة نادى كثيرا بمراجعة كافة التشريعات المحجمة للاستثمار فى ، والتى تجاوزت الزمن، وتعرقل حركة الإنتاج فى مصر، خاصة بعد أن تبين العمل بتشريعات وقوانين منذ عام ١٩٦٠، ولا نزال نعمل بها حتى الآن.

وأضاف عبد النور، فى تصريحات له على هامش لقائه بـ"مستثمرى ٦ أكتوبر"، أنه سيستمر فى مطالبه بضرورة مراجعة اللوائح القديمة والتخلص منها، مشيرا إلى أنه رغم كل هذه القوانين، إلا أن المستثمرين فى مصر لا يزالون يتحملون الأوضاع الصعبة التى تمر بها البلاد.

وشدد على ضرورة إحياء مبادرة "إرادة" التى بدأت منذ عام ٢٠٠٦ الماضى، لتغيير كل ما يعوق الاستثمار فى مصر.

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مصر 365

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