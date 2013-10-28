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القوى العاملة: صرف 213 مليونًا إعانات للعمال المفصولين حتى نهاية سبتمبر

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القوى العاملة: صرف 213 مليونًا إعانات للعمال المفصولين حتى نهاية سبتمبر القوى العاملة: صرف 213 مليونًا إعانات للعمال المفصولين حتى نهاية سبتمبر

أكد "كمال أبو عيطة"، وزير القوى العاملة والهجرة، أن حجم الإعانات التى قام بصرفها صندوق الطوارئ التابع للوزارة للعمال المفصولين، حتى نهاية سبتمبر 2013 نحو 213 مليون جنيه, استفاد منها عدد 242981 عاملاً, بعدد 1217 منشأة.

وأضاف الوزير أن الصرف يتم وفقًا للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية للقانون الصادر، بإنشاء الصندوق بشأن منح الإعانات، والتى تحدد تلك الإعانات بواقع 100% من الأجر الأساسى للعامل بحد أدنى 200 جنيه شهريًا.

وفى سياق مختلف, اجتمع الوزير مع مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل, لمناقشة الأوضاع المالية للصندوق, والمشاكل التى تعترض تحصيل مستحقاته لدى المنشآت الخاضعة, وموقف الأنشطة التى يزاولها الصندوق.

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