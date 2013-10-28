اجتماع موسع لـ"قضاة مصر" بعد غد لمناقشة تعديلات السلطة القضائية بالدستور

كتب : صهيب ياسين الإثنين 28-10-2013 09:58

دعا المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، جموع القضاة إلى عقد اجتماع موسع، بنادي القضاة النهري، بعد غد لبحث التعديلات التي طرأت على فصل السلطة القضائية في التعديلات الدستورية التي تجريها لجنة "الخمسين" لتعديل الدستور.

ويرغب الزند، من خلال دعوته، التعرف على أوجه النقد لما استحدث من مواد؛ استجابة لرغبة شباب القضاة ووكلاء النيابة في عقد لقاء معه، بعد ما لاقت بعض التعديلات اعتراض القضاة فضلا عن حذف بعض المواد التي كانت تهدف إلى تحقيق مزيد من استقلال القضاء.