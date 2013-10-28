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رونالدو مهدد بالإيقاف بسبب إشاراته لحكم الكلاسيكو

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رونالدو مهدد بالإيقاف بسبب إشاراته لحكم الكلاسيكو رونالدو مهدد بالإيقاف بسبب إشاراته لحكم الكلاسيكو

مدريد، (إفي): كشفت تقارير صحفية أن لجنة الحكام التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم تعتزم فتح تحقيق في الإشارات التي وجهها اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق ريال مدريد للحكم أونديانو ماينكو خلال مباراة الكلاسيكو الاخيرة امام برشلونة.

وذكرت صحيفة (آس) نقلا عن برنامج (تيكي تاكا) التلفزيوني بقناة (كواترو) أن اللجنة ستدرس تلك الإشارات مع احتمالية توقيع عقوبة على رونالدو قد تصل للإيقاف.

كان رونالدو قد اعترض على الحكم عقب تسجيل برشلونة للهدف الثاني، حيث أخبر ماينكو بخطأه في عدم احتساب ركلة جزاء لصالحه قبل هدف التشيلي أليكسيس سانشيز، مما اعتبره الحكم سلوكا غير لائق وأشهر له البطاقة الصفراء.

وأثارت ركلة جزاء رونالدو غير المحتسبة اثر عرقلة واضحة من المدافع الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو جدلا واسعا، واعتبرها انصار الميرينجي سببا في خسارة الكلاسيكو.

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