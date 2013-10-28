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ماراثون جماعي في جوازات الطائف قبل انتهاء مهلة التصحيح

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 عبدالعزيز الربيعي، فيصل الحارثي (الطائف)

بعد ان كانت كلمة "ابشر" مفتاحا لخدمة المراجعين في جوازات الطائف، اصبحت كلمة مزعجة بالنسبة اليهم وسببا في تأخير انجاز معاملاتهم.و رغم مرور 23 يوما على عطل جهاز خدمة "ابشر" في جوازات الطائف وحتى صباح امس ما زال مئات المراجعين يتنقلون بين ثلاث جهات؛ الجوازات، والاحوال المدنية ومكتب العمل، لعدم قدرتهم على انجاز معاملاتهم وقرب انتهاء المهلة المحددة للتصحيح، حيث تحولت صالات الجوازات ومكتب العمل الى سباق لانهاء المعاملات، والسعي لتصحيح الاوضاع للشركات والمؤسسات والافراد.وقد تسبب عطل جهاز «ابشر» في توجه المراجعين الى المبنى المجاور بادارة الاحوال المدنية والتي هي ليست باحسن حالا من الجوازات لعطل الجهاز مما دفعهم للتوجه لكتاب المعاريض لتسديد الخدمات لهم مقابل مبلغ مالي ، وذلك في ظل عدم قدرة مسؤولي الجوازات على انهاء الاجراءات بحجة عطل الجهاز مما تسبب في تاخير الكثير من المواطنين الذين بدات تساورهم المخاوف من عدم قدرتهم على تصحيح الاوضاع بسبب الاجراءات والازدواجية بين مكاتب العمل والجوازات وما يواجهونه من تاخير بين الادارتين. يقول سعود الحارثي الازدحام على اشده والانتظار بالساعات يهدد قدرتنا على تنفيذ التصحيح للعمالة، وهناك العديد من الاجراءات التي تواجهنا بين الجوازات ومكتب العمل وفرع الزراعة.وقال عمر الهذلي الخدمة التي تقدمها الجوازات ليست على المستوى المطلوب وهذا انعكس على الانتظار الطويل للمراجعين حيث اكتفت الجوازات باعداد لا تتجاوز 120 وابلاغ الآخرين المنتظرين من الصباح الباكر بالعودة بالاربعاء.الى ذلك اوضح العميد غلاب الرشيدي ان الازدحام بسبب عطل الجهاز وقرب انتهاء مهلة التصحيح حيث يسعى الجميع لانجاز معاملاتهم في وقت مبكر حتى يتعرضوا للعقوبة.

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