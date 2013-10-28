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إشارة ضوئية مؤقتة بمدخل الجامعة في حفر الباطن

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 فارس الرشيدي (حفر الباطن)‎

كلف محافظ حفر الباطن عبدالمحسن العطيشان فريق عمل لدراسة مدخل للجامعة من الخط السريع على طريق الرياض، حيث تكون الفريق من مدير مرور حفر الباطن المقدم ماطر الحميداني ومدير متابعة المشاريع بالمحافظة عامر العبدلي ومدير مكتب الطرق والنقل بحفر الباطن نهار البوعينين، ووكيل البلدية للشؤون الفنية المهندس سعود الرويلي. ووقف فريق العمل على أرض الواقع وبحضور مقاول من البلدية وإدارة الطرق وتم تحديد المسارات والأعمال التي سيتم تنفيذها في الموقع لعمل إشارة ضوئية (مؤقتة) ريثما يتم إنشاء جسر في الموقع علما بأنه سيتم الانتهاء من هذا العمل خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخه.

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