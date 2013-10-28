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فتح: تصريحات محمد دحلان تجاه القيادة الفلسطينية تآمرية

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فتح: تصريحات محمد دحلان تجاه القيادة الفلسطينية تآمرية فتح: تصريحات محمد دحلان تجاه القيادة الفلسطينية تآمرية

قالت اللجنة المركزية لحركة "فتح" الفلسطينية إن تصريحات محمد دحلان تؤكد استمرار الأخير فى نهجه التآمرى، على حد وصفها.
> وأكدت فتح- فى بيانها مساء أمس الأحد- أن التزامن فى الهجوم على الرئيس محمود عباس بين ليبرمان من جهة ودحلان من جهة أخرى يؤكد على استمرار الأخير بنهجه التآمرى ضد الشعب الفلسطينى وقيادته الوطنية، ففى الوقت الذى يدعو فيه ليبرمان إلى ضرورة التخلص من الرئيس محمود عباس يسانده دحلان بالهجوم الذى يحمل فى طياته أكاذيب وأباطيل اعتدنا عليها.
> كما أكدت أن ما جاء على لسان المدعو دحلان وتطاوله على القيادة الفلسطينية وعلى المفاوض الفلسطينى وما رافق ذلك من مهاترات وادعاءات كاذبة تؤكد أن المدعو صاحب مشروع تآمرى والشخص الأخير الذى يحق له التحدث بالقضايا الوطنية خاصة بعد ما تم طرده من حركة فتح ومن لجنتها المركزية، ووفقا للتحقيقات التى جرت بعد ذلك حول عدة قضايا.
> وقالت الحركة إنها تحتفظ بحقها باستمرار ملاحقة دحلان قانونيا حول قضايا مسئوليته المباشرة عن اغتيال العديد من كوادر الحركة فى قطاع غزة وسوء استغلاله لمنصبه، حيث إنه قام بجمع ملايين الدولارات بشكل غير قانونى وغير شرعى لحسابه الخاص والتآمر والاستقواء على الشعب الفلسطينى بعناصر خارجية لإفشال إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس- حسب بيان حركة فتح.
> وكان دحلان القيادى الفلسطينى السابق، قد صرح بأن الرئيس محمود عباس قد صمم فريق المفاوضات لا ليفاوض حول استرداد الحقوق الفلسطينية المسلوبة.. وإنما ليحظى بالدعم الأمريكى والإسرائيلى، ويخدم بقاء مشروع دائرة فلسطينية ضيقة تتعامل مع السلطة بمكوناتها لتدر ثروات وتحقق مصالح بعيدا عن أى اعتبار لتضحيات الفلسطينيين وآمالهم.

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مصر 365