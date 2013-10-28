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محمد بن راشد يبحث مع وزير الدفاع الأسترالي التعاون العسكري

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محمد بن راشد يبحث مع وزير الدفاع الأسترالي التعاون العسكري محمد بن راشد يبحث مع وزير الدفاع الأسترالي التعاون العسكري

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، في استراحة سموه في منطقة المرموم بدبي ظهر أمس السيناتور ديفيد جونستن وزير الدفاع الاسترالي والوفد المرافق له.

وتبادل سموه والوزير الاسترالي الحديث حول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين، كما تطرق الحديث إلى موضوع التعاون العسكري والتقني بين دولة الإمارات واستراليا خاصة ما يتصل بتبادل الخبرات والدورات التدريبية المشتركة بين القوات المسلحة في كلا البلدين.

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة واللواء محمد أحمد القمزي واللواء خميس مطر المزينة نائب القائد العام لشرطة دبي وبابلو تشهيهو كانج السفير الاسترالي لدى الدولة وعدد من العسكريين.

 

 

 

 

 

 

 

 

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