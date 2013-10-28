استشارة الطبيب ضرورية قبل تناول مرضى القلب للمنشطات الجنسية

من المعروف علميا أن مرض القلب يؤثر على القدرة الجنسية، وقد يكون مرضى القلب من الفئات الأكثر احتياجا للمنشطات الجنسية، ولكن هل تؤثر تلك الأدوية سلبا على صحتهم العامة وعلى الوضع الصحى لقلبهم؟

أجاب الدكتور طارق أنيس أستاذ أمراض الذكورة ورئيس الجمعية العربية للصحة الجنسية على هذه الأسئلة، قائلا إن كبار السن ومرضى القلب يعانون من مشاكل فى الانتصاب أى الوصول للمرحلة الرابعة من العلاقة الجنسية، التى تمنح شريك الحياة شعورا بالرضا.

ونصح مريض القلب بضرورة المتابعة مع طبيبه للتأكد من أن العلاقة الجنسية لا تؤثر على حالته الصحية، خاصة وأنها تضغط على الوظيفة القلبية وتزيد من اضطرابات القلب، كما أن بعض أدوية القلب تضعف علمية الانتصاب.

وأكد دكتور طارق على ضرورة استشارة الطبيب قبل تناول أى منشطات جنسية، كما يجب علية إطلاع الطبيب بنوعية المنشطات التى سيتناولها، والتأكد من أنها لن تتفاعل مع أدوية القلب، خاصة وأن هناك بعض الأدوية تتفاعل وتؤثر سلبا على صحة الإنسان.

> وبشكل عام، قال طارق إن مريض القلب يمكنه تناول المنشطات الجنسية، ولكن قد تعتبر خطوة قاتلة إذا تمت بدون متابعة الطبيب المختص.

وعلى الجانب الآخر، فإن الدراسات العلمية الحديثة تؤكد أن ضعف الانتصاب يحدث كنتيجة للإصابة بأمراض أخرى، مثل السكرى، وارتفاع ضغط الدم، كما تؤثر الحالة النفسية على القدرة الجنسية.

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