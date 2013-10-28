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خلل الغدة النخامية يؤدى إلى تزايد نمو الشعر بجسم المرأة

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خلل الغدة النخامية يؤدى إلى تزايد نمو الشعر بجسم المرأة خلل الغدة النخامية يؤدى إلى تزايد نمو الشعر بجسم المرأة

نمو الشعر بالجسم يزعج عدد كبير من السيدات، خاصة عندما تكون معدلاته كبيرة، مما يمثل عامل قلق وضيق للمرأة، وتلجأ المرأة لطرق متعددة لإزالة الشعر، منها الطرق التقليدية أو استخدام الليزر، أو تلجأ المرأة لاستخدام طرق لتعطيل نمو الشعر.
> قال الدكتور جورج يواقيم استشارى أمراض النساء والتوليد، إن نمو الشعر بشكل زائد يمكن أن يكون تعبير عن زيادة هرمون الكورتيزون وقد يعبر عن خلل فى الغدة النخامية، لذا لابد من إجراء فحوصات هرمونية لمعرفة السبب وراء زيادة الشعر.

وأوضح يواقيم أن سبب تلك المشكلة قد تكون ناجمة عن أحد العوامل الوراثية، أو بسبب خلل فى الغدة الصماء وقد يتزايد نمو الشعر بسبب الإكثار من تناول الأدوية التى تحتوى على الكورتيزون. ويختلف سمك الشعر من منطقة لأخرى فالشعر الموجود تحت الإبطين أكثر سماكة من الموجود على الوجه وكل ذلك يعتمد أيضا على السن، لذا على المرأة التعامل مع الأمر ببساطة، مع استشارة طبيب لمعرفة السبب وراء زيادة معدلات نمو شعر الجسم.

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مصر 365