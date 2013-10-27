تونس: القبض على 2 من المتورطين في قتل 6 من عناصر الأمن

ألقت قوات الأمن التونسية، الأحد، القبض على شخصين قالت إنهما «إرهابيان متورطان» في قتل 6 من عناصر الحرس الوطني «شرطة»، الأربعاء الماضي، في منطقة «سيدي علي بن عون»، بمحافظة سيدي بوزيد، وسط البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن مصادر أمنية قولها إن «قوات الأمن ألقت في وقت متأخر، السبت، على إرهابيَّين متورطَين في أحداث سيدي علي بن عون، وأن عملية القبض عليهما جرت في محافظة مدنين (جنوب) الحدودية مع ليبيا، خلال محاولتهما الفرار إلى ليبيا».

وشهدت منطقة سيدي علي بن عون، الأربعاء الماضي، مواجهات بين رجال الأمن ومسلحين مجهولين قُتل خلالها 6 من قوات الحرس الوطني وأحد المسلحين.