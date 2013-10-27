آلاف الأسبان يتظاهرون احتجاجا على إلغاء مبدأ باروت.. ومظاهرات في موسكو ضد سياسة "بوتين"

المتظاهرون الأسبان احتشدوا في ساحة "كولون" بمدريد للتنديد بإطلاق سراح اثنين من سجناء "ايتا" الانفصالية

كتب : حسن رمضان ووكالات منذ 2 دقيقة

خرج عشرات الآلاف في مظاهرة بإسبانيا اليوم؛ احتجاجا على قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بإلغاء "مذهب باروت" الذي سمح بالإفراج عن اثنين من عناصر "ايتا" الانفصالية.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن المتظاهرين الذين احتشدوا في ساحة "كولون" بمدريد نددوا بإطلاق سراح اثنين من سجناء "ايتا"، وطالبوا بتطبيق العدالة وتحقيق الكرامة الإنسانية فيما دعوا الحكومة الإسبانية إلى اتخاذ خطوات جدية لتفادي إطلاق سراح مزيد من عناصر "ايتا".

وحمّل المتظاهرون الذي بلغ عددهم 200 ألف شخص وفق بيانات أصدرتها جمعية ضحايا الإرهاب المنظمة للحدث لافتات كتب عليها "نريد العدالة.. لا للانتقام"، وشارك في المظاهرة التي دعت إليها الجمعية يوم الثلاثاء الماضي أي بعد يوم واحد من قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن "مذهب باروت" عدد من قادة الحزب الشعبي الحاكم ونوابه في البرلمان الإسباني وذلك بعد أن كان رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي أعرب بدوره عن استيائه لإلغاء المذهب.

وكانت المحكمة الوطنية الإسبانية تلقت طلبات 49 سجينا من عناصر منظمة "ايتا" الانفصالية بالإفراج الفوري عنهم لخضوعهم للمبدأ وذلك عقب إصدار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حكما في 21 أكتوبر الجاري بإلغائه.

المحتجون في روسيا رفعوا لافتات "اذهب للسجن يا بوتين" و"الحرية للسجناء السياسيين"

وفي سياق آخر، شارك آلاف الأشخاص في مظاهرة في موسكو أمس على رأسهم المعارض ألكسي نافالني؛ احتجاجا على سياسة الرئيس فلاديمير بوتين ودعما "للسجناء السياسيين، وذكرت وكالة أنباء"فرانس برس" أن المتظاهرين ساروا في وسط المدينة وهم يهتفون "بوتين سارق" و"الحرية للسجناء السياسيين" وحملوا صور لأشخاص قالوا إنهم ضحايا الاضطهاد السياسي في البلاد، ورفعوا لافتات كتبوا عليها "الحرية لسجناء نظام بوتين" و"اذهب للسجن يا بوتين" و"الحرية للسجناء السياسيين".

وأشارت "فرانس برس" إلى أنه من بين الصور التي رفعت صورة المليونير ميخائيل خودوركوفسكي وصور النساء الشابات في مجموعة "بوسي رايوت" اللواتي أنشدن أغنية مناهضة لبوتين في كاتدرائية موسكو، وصور طاقم سفينة غرينبيس، إضافة إلى صور أشخاص معتقلين لمشاركتهم في مايو 2012 في تظاهرة عشية تسلم بوتين مهام منصبه لولاية ثالثة، وقدرت الحكومة عدد المتظاهرين بنحو 4500 شخص، في حين قدرهم مراسلو "فرانس برس" في المكان بنحو ستة آلاف.

معارض روسي يطالب بممارسة الضغوط على السلطات لإطلاق سراح أشخاص اعتقلوا لمشاركتهم في مظاهرات

ومن جانبه، طالب المعارض الروسي ألكسي نافالني خلال المظاهرة بممارسة الضغوط على السلطات لإطلاق سراح أشخاص سبق أن اعتقلوا لمشاركتهم في تظاهرات، مشيرا إلى أن "السلطات تعد لمشروع عفو وهدفنا هو إدخال هؤلاء الأشخاص في مشروع العفو". وأضاف "أن معركة المعارضة طويلة جدا ومتعبة" معتبرا أن الذين كانوا يظنون أنه سيكون من السهل الإطاحة ببوتين "سذج".

وطالب المتظاهرون بإطلاق سراح نحو ثلاثين عنصرا من طاقم سفينة غرينبيس الذين اعتقلوا لشهرين قيد التحقيق بعد تحركهم ضد منصة نفطية تابعة لشركة غازبروم الروسية العملاقة في منطقة المحيط المتجمد الشمالي.

وكانت السلطات اعتقلت عددا من الأشخاص خلال مشاركتهم في تجمع معارض في السادس من مايو 2012 وحكمت على أحدهم بالسجن أربع سنوات ونصف سنة وعلى آخر بالعلاج القسري في مستشفى للأمراض العقلية.