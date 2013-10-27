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وقفة للقوى السياسية ببلطيم بعد تعيين نائبين لرئيس مجلس المدينة من "الوطني المنحل"

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وقفة للقوى السياسية ببلطيم بعد تعيين نائبين لرئيس مجلس المدينة من "الوطني المنحل" وقفة للقوى السياسية ببلطيم بعد تعيين نائبين لرئيس مجلس المدينة من "الوطني المنحل"

كتب : كرم القرشي منذ 50 دقيقة

نظم العشرات من أعضاء اﻷحزاب والقوى السياسية، اليوم، وقفة رمزية أمام مجلس مدينة بلطيم، احتجاجًا على صدور قرار من محافظ كفر الشيخ، بتعيين نائبين لرئيس المدينة من قيادات الحزب الوطني "المنحل".

وقال فؤاد عمر شرف، أمين عام حزب الكرامة بكفر الشيخ، أن الهدف من الوقفة، هو إبداء اعتراضنا على تعيين نواب لرئيس المجلس من المنتمين للحزب الوطني المنحل، وهو ما يعيدنا لما قبل ثورة 25 يناير.

وأضاف "شرف"، أننا نمنح الجهات المختصة فرصة العدول عن قرارها في ظل حالة الغضب الشعبي التي انتابت جماهير بلطيم بهذا القرار الذي خيب اﻵﻻم، حسب قوله، مؤكدا أنه سيتم التصعيد المناسب خلال الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة في الرابع من نوفمبر المقبل.

كان المستشار محمد عزت عجوة، محافظ كفر الشيخ، أصدر حركة تعيينات وتنقلات للقيادات المحلية، ومنها تكليف كل من عصام الطوبجي، محمد حسنين سودان، نائبين لرئيس مدينة بلطيم، وهما من المحسوبين على الحزب الوطني المنحل، وهو ما قوبل باعتراض بعض القوى السياسية والثورية وأهالي بلطيم.

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