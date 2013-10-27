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"العربي" يناشد اليابان الاعتراف بالدولة الفلسطينية ورفع مستوى التمثيل لديها

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"العربي" يناشد اليابان الاعتراف بالدولة الفلسطينية ورفع مستوى التمثيل لديها "العربي" يناشد اليابان الاعتراف بالدولة الفلسطينية ورفع مستوى التمثيل لديها

كتب : أ ش أ الأحد 27-10-2013 14:24

ناشد الأمين العام للجامعة العربية، الدكتور نبيل العربي، اليابانية بضرورة إعلان الاعتراف بالدولة الفلسطينية ورفع مستوى التمثيل لديها إلى مستوى السفارة كخطوة هامة تدعم جهود إقرار حل الدولتين.

وقدم العربي، في خطاب أرسله اليوم إلى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الشكر إلى الحكومة اليابانية على مساندتها للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وهو ما تجسد طوال السنوات الماضية للدعم الاقتصادي والسياسي من جل استقرار الشرق الاوسط عبر حل الدولتين.

ونوه العربى، بالدعم الدولى للشعب الفلسطينى الذى حدث من خلال تصويت 137 دولة للجمعية العامة للأمم المتحدة ومن بينها اليابان برفع وضعية فلسطين فى المنظمة الدولية لدولة مراقب غير عضو، مشيرا إلى أن دولة فلسطين هي عضو كامل في جامعة الدول العربية وحركة عدم الانحياز ومنظمة التعاون الإسلامي، وهي أيضا كاملة العضوية في عملية الشراكة في الاتحاد الأوروبي ودول البحر المتوسط.

وقال العربي، إن الدعم الذى يحظى به الشعب الفلسطينى ودولة فلسطين نابع من مبادئ القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية فى مقدمتها قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 181 لعام 1947 بقيام دولتين احدهما أنشئت بالفعل وهي دولة إسرائيل والثانية من الضروري إقامتها تحقيقا للعدالة، وهي دولة فلسطين.

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