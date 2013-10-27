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ارتفاع حالات الإصابة بالغدة النكافية لـ14 طالبا بالغربية.. و"الصحة": المرض لا يدعو للذعر

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ارتفاع حالات الإصابة بالغدة النكافية لـ14 طالبا بالغربية.. و"الصحة": المرض لا يدعو للذعر ارتفاع حالات الإصابة بالغدة النكافية لـ14 طالبا بالغربية.. و"الصحة": المرض لا يدعو للذعر

كتب : رفيق ناصف الأحد 27-10-2013 11:37

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية ارتفاع حالات الإصابة بالغدة النكافية لـ 14 حالة بين التلاميذ، 9 حالات بالمعهد الديني بطنطا، و5 حالات بـ5 مدارس بالمحلة، وتم عزلهم لتلقي العلاج.

أكد الكتور محمد شرشر، وكيل وزارة الصحة بالغربية، رفع درجة الاستعداد القصوى داخل مستشفيات الحميات والمدارس، تحسبا لاكتشاف أي حالات جديدة، لافتا إلى أن المرض لا يدعو للذعر، وأنه مرض تنفسي ينتقل عن طريق الرذاذ، خاصة مع دخول فصل الشتاء، وأنه فيرس سهل التحكم فيه ويحتاج إلى أسبوعين يعزل الطفل فيهما، وأنه تم التنسيق مع مديرية التعليم والتأمين الصحي والإدارة العامة للشؤون الوقائية للإبلاغ الفوري عن أي حالات قد تظهر للتعامل معها مباشرة.

وأشار شرشر إلى أن الحالات المصابة تم عزلها في أماكن مخصصة، وجار عمل مسح شامل وأخذ عينات من المخالطين للمرضى.

على الجانب الآخر، أكد الدكتور عزمي هشام، وكيل مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، أن المديرية لم ترصد حالات مصابة من العجول والمواشي بمرض الحمى القلاعية، لافتا إلى أنه أصدر توجيهاته إلى مسؤولي الوحدات البيطرية بمراكز المحافظة، برفع حالة التأهب، وأن الأطباء البيطريين بمختلف مراكز المحافظة لديهم القدرة الكافية للقضاء على الوباء قبل انتشاره بين مزارع المحافظة.

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