الولايات المتحدة طلبت مساعدة اليابان في التنصت على كابلات الألياف البصرية

كتب : أ ش أ منذ 12 دقيقة

أعلن في طوكيو اليوم أن وكالة الأمن القومي الأمريكية طلبت في عام 2011 من الحكومة اليابانية التعاون معها في التنصت على الاتصالات الهاتفية وبيانات الإنترنت عبر كابلات الألياف البصرية المارة بمنطقة آسيا والمحيط الهادي.

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن مصادر مطلعة في هذا المجال القول، إن طلب الوكالة الأمريكية، كان يهدف فيما يبدو، إلى جمع معلومات تتعلق بالصين حيث تقع اليابان في محور للكابلات البصرية التي تربط بين مختلف أنحاء المنطقة.

وأشارت المصادر إلى أن اليابان رفضت هذا الطلب بسبب القيود القانونية ونقص عدد الأفراد الذين يمكن أن يقوموا بعمليات التنصت، كما ذكرت المصادر أن الوكالة الأمريكية طلبت من اليابان أيضا إمكانية اعتراض معلومات شخصية عن أفراد مثل بيانات الاتصالات عبر الإنترنت والمكالمات الهاتفية خلال مرورها عبر الكابلات التي تربط بين اليابان والصين وأجزاء أخرى من المنطقة.