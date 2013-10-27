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محافظ البحيرة:إنشاء خط أتوبيس نهرى وبحرى لربط رشيد وإدكو بالإسكندرية

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محافظ البحيرة:إنشاء خط أتوبيس نهرى وبحرى لربط رشيد وإدكو بالإسكندرية محافظ البحيرة:إنشاء خط أتوبيس نهرى وبحرى لربط رشيد وإدكو بالإسكندرية

أعلن اللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة، أنه تم التنسيق بين المحافظة والشركة العربية للنقل البحرى والنهرى لإجراء الدراسات الخاصة لإنشاء خط أتوبيس نهرى وبحرى لربط مدينتى رشيد وإدكو بالمحافظة بمحافظة الإسكندرية، وذلك لجذب وتشجيع حركة السياحة برشيد وادكو ضمن خطة المحافظة للنهوض وتنمية السياحة بها.

وقال المحافظ فى تصريحات له اليوم الأحد- إنه جارى تخصيص خط أتوبيس للربط بين مدينة وادى النطرون على الطريق الصحراوى ومدينتى الإسكندرية والقاهرة تلبية لمطالب أهالى وادى النطرون.

كما أشار هدهود إلى أنه تم التنسيق بين المحافظة وجمعية الخير برئاسة فضيلة الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية الأسبق للحصول على دعم من الجمعية لأهالى المحافظة لتنفيذ مشروعات خدمية وإنتاجية على أرض المحافظة.

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