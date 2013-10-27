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الانتهاء من نقل مقلب القمامة العمومى بشبين الكوم لمدفن صحى بالسادات

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الانتهاء من نقل مقلب القمامة العمومى بشبين الكوم لمدفن صحى بالسادات الانتهاء من نقل مقلب القمامة العمومى بشبين الكوم لمدفن صحى بالسادات

أصدر الدكتور أحمد فوزى محافظ المنوفية، تعليماته بنقل محتويات مقلب القمامة بشبين الكوم، إلى المدفن الصحى بكفر داوود بالسادات, حيث أكد رئيس مجلس ومدينة شبين الكوم أنه تم نقل 1296 طنا من القمامة من المقلب العمومى إلى المدفن الصحى خلال ستة أيام.

وأشار إلى أنه تم تشكيل فريق عمل ولجنة خاصة بمقلب القمامة بواسطة معدات الوحدة المحلية، وذلك توفيرا للمال العام، وتوفيرا للمبالغ التى تدفع للمقاولين المسئولين، وأيضا استغلال المعدات المتاحة فى نقل تراكمات القمامة لتوفير مكان يسع العمل اليومى فى جمع القمامة من المدن والقرى وللقيام بعملية الدفن.

يأتى هذا فى إطار دفع العمل فى منظومة النظافة التى شهدت عدة خطوات إيجابية فى الفترة الماضية، وخصوصا فى مدن شبين الكوم وقويسنا وأشمون، وسيتم التوسع فى نقل جميع التراكمات من باقى المدن فى الفترة المقبلة.

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مصر 365

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