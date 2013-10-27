المكياج الأنسب بعد سنّ الـ 30

قد تلاحظ السيِّدة بعد سنّ الثلاثين أنَّ التَّجاعيد والخطوط الدقيقة قد بدأت بالظُّهور على بشرتها، ممّا يجعلها تشعر بذبول بشرتها وتقدُّم سنّها. ولكن هذا ليس صحيحاً، فظهور الخطوط الدقيقة على البشرة يُعتبر من الأمور البسيطة، التي يُمكن تجاهلها ومعالجتها والاستمرار في الحصول على مكياج جذَّاب وإطلالة مشرقة.

وتقدُّم السِّن لا يعني ذبول البشرة؛ فبعض الخطوات البسيطة قادرة على إبقاء بشرتكِ بجمالها ورونقها، بالرُّغم من تقدُّم السِّن؛ والدَّليل على ذلك ممثِّلات هوليوود اللاتي يبلغن من العمر الأربعين والخمسين عاماً، لكنهنَّ يتمتَّعن ببشرة صحيَّة وإطلالة مشرقة.

فكيف يمكن الوصول إلى ذلك الأمر؟

1. أول خطوة للحصول على إطلالة مشرقة هي التخلُّص من الفكرة القديمة البالية، التي تعتمد على تحديد الحاجبين. فاستعيضي عن ذلك الأمر بحاجبين طبيعيين وممتلئين. وإذا كان حاجباك قد أصبحا دقيقين، يمكنكِ زيادة سمكهما عن طريق قلم الكحل الأسود.

2. عندما تبلغين الثلاثين، توقَّفي عن استخدام مستحضرات المكياج التي تفتح البشرة، لأنَّها ستزيد من عمرك، واستعيضي عن الأساس الفاتح بالأساس الترابيّ أو البرونزيّ؛ فالبشرة السَّمراء الصَّافية ستظهرك أكثر إشراقاً وشباباً.

3. تخلَّصي من أقلام أحمر الشِّفاه الدَّاكنة الخاصَّة بكِ، لأنّ ألوان أحمر الشِّفاه الداكنة ستزيد من عمرك ودقَّة شفاهك. واستعيضي عن هذه الأقلام بأقلام أحمر الشِّفاه ذات الألوان الورديَّة والمشمشيَّة البسيطة.

4. تحتاج بشرتكِ بعد الثلاثين إلى عناية خاصَّة ورعاية. لذا رطِّبي بشرتكِ، قبل تطبيق المكياج، وبعد إزالته أيضاً. وفي الصَّباح، حافظي على تطبيق كريم مرطِّب ذي حماية عالية ضدّ الشَّمس، بمعدل "SPF 50".

5. وللحصول على عيون شابَّة، خفّفي من استخدام الظِّلال؛ فكلّما كان الظلّ بسيطاً، كانت إطلالتك أكثر إشراقاً. كما ينصحك "سيِّدتي نت" بعدم الاستغناء عن قلم الكحل الأسود، فهو من أكثر المستحضرات القادرة على تعزيز إشراقتكِ وزيادة جاذبيَّة عينيكِ.

6. وتأكَّدي من أنَّ أهمّ عامل للحصول على بشرة شابَّة هو الحصول على قسط كافٍ من النَّوم؛ فراحة الجسم تُعتبر من أساسيَّات نضارة البشرة.

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