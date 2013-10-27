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خطوات تسريحة التموّجات على طريقة النجمات

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خطوات تسريحة التموّجات على طريقة النجمات خطوات تسريحة التموّجات على طريقة النجمات

تعتبر تسريحة التموّجات الطبيعيَّة من أكثر تسريحات هذا الموسم رقّة؛ وهي رائعة على وجوه المشاهير والنُّجوم لما تتمتَّع به من رقَّة وأنوثة. وقد ظهر العديد من نجمات ومشاهير هوليوود بهذه التسريحة كـ Julia Roberts وSarah waynecallies وغيرهما.
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إليكِ طريقة الحصول على هذه الإطلالة:

1. بدايةً، أنتِ تحتاجين إلى شعر متماسك إلى حدٍّ كبير. لذا، قومي بوضع القليل من بلسم الشَّعر أو الرغوة على شعركِ وهو مبلل، ثمّ مرّري مجفّف الشَّعر على شعركِ، مع تخليل أصابعك بين خصلات الشَّعر، من دون استخدام الفرشاة.
2. عندما يجفّ شعركِ، رشّي عليه القليل من مثبّت الشَّعر، واقسمي شعركِ كما تحبِّين.

*يفضَّل أن تقسميه من الجانب بدلاً من المنتصف؛ فهذه الطَّريقة تزيد من رقَّة إطلالتكِ.
3. بعد تقسيم شعركِ، تأتي خطوة استخدام مجعّد الشَّعر. قومي باستخدامه على خصلات شعركِ بالترتيب، من الأسفل إلى الأعلى. ويفضَّل أن يكون هناك اختلاف في اتجاه التجعيدات، حتّى يكون مظهر الشَّعر طبيعياً.
4. ولمظهر أكثر طبيعيَّة ورقَّة، قومي بصنع تموّجات واسعة.
5. مرّري أصابعك بين خصلات شعرك لتصبح التموّجات أكثر حيويَّة ومرونة، ثمّ رشِّي طبقة أخرى من مثبِّت الشَّعر للمحافظة على التموّجات.

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