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التعاون الدولى تعلن أهم إنجازات حكومة الببلاوى خلال الأيام المقبلة

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التعاون الدولى تعلن أهم إنجازات حكومة الببلاوى خلال الأيام المقبلة التعاون الدولى تعلن أهم إنجازات حكومة الببلاوى خلال الأيام المقبلة

تعلن وزارة التعاون الدولى خلال الأيام القادمة عن أهم إنجازات المجموعة الاقتصادية فى حكومة "الببلاوى"، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بالإضافة إلى الإعلان عن أهم المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة ذاتها، وأبرز التحديات التى تواجهها المجموعة الاقتصادية فى الفترة الحالية، ويأتى ذلك من خلال مؤتمر صحفى تعقده الوزارة.
> وأكدت الوزارة أن الهدف من هذا المؤتمر هو توضيح المجهودات المبذولة من قبل الحالية منذ اندلاع ثورة 30 يونيو، وتحركها نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، ومستوى معيشى مناسب للأفراد، خاصة محدودى الدخل، وذلك من خلال توفير فرص العمل، ورفع معدلات النمو، عن طريق سياسة توسعية تستهدف ضخ المزيد من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.
> ويهدف إعلان الحكومة عن آخر تطورات المشهد الاقتصادى بشكل دورى، لتعزيز مبدأ الشفافية، وإشراك الجميع فى عملية التنمية والإصلاح الاقتصادى والاجتماعى.
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