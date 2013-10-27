«الصحة»: صرف كادر الأطباء أول يناير.. و1800 جنيه لحديث التخرج

كتب : طارق عبدالعزيز الأحد 27-10-2013 08:44

أعلنت الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة والسكان، أن اللجنة المشتركة بين وزارة المالية ووزارة الصحة خلصت فى اجتماعها أمس بحضور ممثل عن النقابات الطبية، إلى صرف كادر الأطباء المكون من حافز مالى خاص وحافز مالى إضافى مناسبين جداً يتم صرفهما مع المرتب وضمان تمويلى من وزارة المالية. وأوضحت الوزيرة أنه روعى أن يكون التنفيذ على سنتين ماليتين ونصف سنة، ابتداء من أول يناير المقبل، بدلاً من 4 سنوات، كما روعى فى الزيادات المالية البعد المكانى وندرة التخصص ووجود مقابل جهود غير عادية نظير السهر والمبيت والقيادة والإشراف، مع ربط جزء بسيط من الحافز بتقييم للأداء. ولفتت الوزيرة إلى أن جملة الاستحقاقات لطبيب حديث التخرج ستصبح 1800 جنيه على أن يراعى التدرج بالزيادة للفئات الأعلى والأقدم، وذلك بخلاف البدلات بأنواعها والنوبتجيات، على أن يشمل القانون جميع المهن الطبية وهى (الأطباء البشريون، الصيادلة، أطباء الأسنان، أخصائيو العلاج الطبيعى، التمريض، الفنيون الصحيون، العلميون، البيطريون). فيما تم إقرار وضع النوبتجيات للسادة الأطباء المكلفين، على أن تتم المحاسبة عليها مالياً، كما تم إدراج التدرج الفنى والإدارى وفق القانون المعد من اللجنة المشتركة بين النقابات المهنية ووزارة الصحة والسكان دون تعديل.