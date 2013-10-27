أخبار عاجلة

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي - الأحد 02 أبريل 2017 -
التعادل يحسم قمة نابولي ويوفنتوس بـ«الكالتشيو».. وروما سعيد -
برشلونة يواصل مطاردة الريال بـ«رباعية» غرناطة -
مساء dmc - المستشار الإعلامي للجالية المصرية بنيويورك يكشف لقاؤه مع الرئيس السيسي في واشنطن -
مساء dmc - رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي: تعويم الجنيه ورفع الدعم خطوات لتحسين الاستثمار -
ستاد مصر: ما يحتاجه الزمالك ليعود للمنافسة في الدوري -
ستاد مصر: تصريحات شتراكا - المدير الفني لنادي الإسماعيلي عقب الهزيمة من مصر للمقاصة -
ستاد مصر: تصريحات ماكيدا عقب فوز الاتحاد السكندري على طنطا ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري -
مساء dmc - رئيس البنك الدولي لـ الرئيس السيسي: مصر حققت تقدمآ في الإصلاح الاقتصادي -
وزير شئون النواب ينفى تقديم مشروع قانون "خفض سن القضاة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"البرعى" يلغى انتداب "الدمرداش" ويستبعده من هيئة التأمينات وبنك ناصر

Google+ Print
"البرعى" يلغى انتداب "الدمرداش" ويستبعده من هيئة التأمينات وبنك ناصر "البرعى" يلغى انتداب "الدمرداش" ويستبعده من هيئة التأمينات وبنك ناصر

5 مناصب قيادية بوزرة التأمينات والشؤون الاجتماعية, شغلها المستشار "محمد الدمرداش" نائب رئيس مجلس الدولة فى عهد النظام السابق مما جعل الدكتور "أحمد البرعى" وزير التأمينات الحالى يقرر إلغاء ندبه من العمل كمستشار قانونى للوزارة, خاصة وأن "الدمرداش" هو من قام بالإشراف على إشهار جمعية الإخوان فى مدة لا تتجاوز 24 ساعة, خلال النظام السابق، وكذلك إلغاء قرار تعيينه بمجلس إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية, وتشكيل مجلس إدارة جديد للهيئة يضم 4 ممثلين عن أصحاب المعاشات, و4 من الخبراء فى مجال التأمينات إلى جانب 4 من اتحادات العمال واثنين من رجال الأعمال.

وخلال عهد الدكتورة "نجوى خليل" وزيرة التأمينات تولى الدمرداش العديد من المناصب القيادية داخل قطاعات الوزارة المختلفة, ومنها انضمامه لمجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى, وكذلك مجلس إدارة المؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة, حيث اعتمدت عليه الوزيرة السابقة لإدارة العديد من الملفات, خاصة المتعلقة بالشؤون الاجتماعية مثل إعداد مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد, خلال عهد النظام السابق والذى لاقى رفضا من جانب ممثلى الجمعيات الأهلية, بسبب إعاقته للعمل الأهلى فى .

وبمجرد تولى الدكتور"أحمد البرعى" حقيبة وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية, بدأ فى تقليص العديد من المستشارين, وعلى رأسهم "الدمرداش", بعدما تعالت أصوات كثير من الثوار بضرورة حل جماعة الإخوان, ومحاسبة الذين قاموا بإشهار الجمعية فى مدة لا تتجاوز 24 ساعة, حيث قام الوزير بإلغاء ندب الدمرداش من 4 مناصب قيادية بالوزارة فيما عدا تعيينه بمجلس أمناء المؤسسة القومية لتسير أعمال الحج والعمرة, حيث سيقوم الوزير بالإطاحة بالدمرداش, وإعادة تشكيل مجلس أمناء الهيئة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكدت مصادر بالوزارة لـ"اليوم السابع", أن الدكتور "أحمد البرعى" وزير التضامن الاجتماعى بصدد إصدار قرار بالعادة تشكيل مجلس أمناء المؤسسة القومية للحج التابعة للوزارة، حيث سيستبعد الوزير العديد من أعضاء المجلس لافتا إلى أنه سيتم الاستعانة بذوى الخبرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - وزير الخارجية الأسبق: المقاربة الأمريكية تتفق مع الفكر المصري في التعامل مع الإرهاب

مساء dmc - وزير الخارجية الأسبق: المقاربة الأمريكية تتفق مع الفكر المصري في التعامل مع الإرهاب

مساء dmc - الهيئة القبطية الأمريكية: زيارة السيسي عيد للجالية المصرية .. ويتم حشد أتوبيسات لإستقباله

مساء dmc - الهيئة القبطية الأمريكية: زيارة السيسي عيد للجالية المصرية .. ويتم حشد أتوبيسات لإستقباله

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي - الأحد 02 أبريل 2017

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي - الأحد 02 أبريل 2017

مساء dmc - المستشار الإعلامي للجالية المصرية بنيويورك يكشف لقاؤه مع الرئيس السيسي في واشنطن

مساء dmc - المستشار الإعلامي للجالية المصرية بنيويورك يكشف لقاؤه مع الرئيس السيسي في واشنطن