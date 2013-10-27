"البرعى" يلغى انتداب "الدمرداش" ويستبعده من هيئة التأمينات وبنك ناصر

5 مناصب قيادية بوزرة التأمينات والشؤون الاجتماعية, شغلها المستشار "محمد الدمرداش" نائب رئيس مجلس الدولة فى عهد النظام السابق مما جعل الدكتور "أحمد البرعى" وزير التأمينات الحالى يقرر إلغاء ندبه من العمل كمستشار قانونى للوزارة, خاصة وأن "الدمرداش" هو من قام بالإشراف على إشهار جمعية الإخوان فى مدة لا تتجاوز 24 ساعة, خلال النظام السابق، وكذلك إلغاء قرار تعيينه بمجلس إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية, وتشكيل مجلس إدارة جديد للهيئة يضم 4 ممثلين عن أصحاب المعاشات, و4 من الخبراء فى مجال التأمينات إلى جانب 4 من اتحادات العمال واثنين من رجال الأعمال.

وخلال عهد الدكتورة "نجوى خليل" وزيرة التأمينات تولى الدمرداش العديد من المناصب القيادية داخل قطاعات الوزارة المختلفة, ومنها انضمامه لمجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى, وكذلك مجلس إدارة المؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة, حيث اعتمدت عليه الوزيرة السابقة لإدارة العديد من الملفات, خاصة المتعلقة بالشؤون الاجتماعية مثل إعداد مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد, خلال عهد النظام السابق والذى لاقى رفضا من جانب ممثلى الجمعيات الأهلية, بسبب إعاقته للعمل الأهلى فى مصر.

وبمجرد تولى الدكتور"أحمد البرعى" حقيبة وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية, بدأ فى تقليص العديد من المستشارين, وعلى رأسهم "الدمرداش", بعدما تعالت أصوات كثير من الثوار بضرورة حل جماعة الإخوان, ومحاسبة الذين قاموا بإشهار الجمعية فى مدة لا تتجاوز 24 ساعة, حيث قام الوزير بإلغاء ندب الدمرداش من 4 مناصب قيادية بالوزارة فيما عدا تعيينه بمجلس أمناء المؤسسة القومية لتسير أعمال الحج والعمرة, حيث سيقوم الوزير بالإطاحة بالدمرداش, وإعادة تشكيل مجلس أمناء الهيئة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكدت مصادر بالوزارة لـ"اليوم السابع", أن الدكتور "أحمد البرعى" وزير التضامن الاجتماعى بصدد إصدار قرار بالعادة تشكيل مجلس أمناء المؤسسة القومية للحج التابعة للوزارة، حيث سيستبعد الوزير العديد من أعضاء المجلس لافتا إلى أنه سيتم الاستعانة بذوى الخبرة.