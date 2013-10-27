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الصحافة البرازيلية: نيمار تفوق على ميسي ورونالدو

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الصحافة البرازيلية: نيمار تفوق على ميسي ورونالدو الصحافة البرازيلية: نيمار تفوق على ميسي ورونالدو

(إفي) - امتدحت الصحافة البرازيلية "الأداء المميز" لنيمار خلال مباراة الكلاسيكو بين فريقه برشلونة وريال مدريد السبت والتي انتهت لصالح البرسا (2-1) حيث قالت إنه "تفوق" على ليونيل ميسي، نجم الفريق الكتالوني وكريستيانو رونالدو، نجم الملكي.

وأبرزت الصحف البرازيلية الرئيسية أن نيمار وصل إلى ما لم يستطع مواطنوه روماريو وريفالدو ورونادلو ورونالدينيو وغيرهم تحقيقه، وهو أن يكون أول لاعب بين 36 لاعبا برازيليا يسجل هدفا في "أول كلاسيكو يخوضه بإسبانيا".

وبعد دقائق قليلة من انتهاء المباراة، كتب موقع (جلوبو سبورت) الرياضي العنوان التالي :"نيمار تفوق على ميسي وكريستيانو، لقد سجل هدفا والبرسا هزم الريال".

وفي الصحافة غير المتخصصة في الرياضة، ذكرت جريدة (فوليا دي ساو باولو) أن نيمار "كان واحدا من أفضل اللاعبين بالملعب وحسم الكلاسيكو"، مبرزة دعم المشجعين للاعب بسبب "أدائه الجيد".

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فيديو اليوم السابع